Statistic vorbind, avem un antreprenor român la opt persoane active. Este România prinsă oare în mirajul antreprenoriatului? Un nou Silicon Valley al Europei?

Cu o carieră începută la 19 ani în corporații pentru ca 7 ani mai târziu să lanseze primul business la 26 de ani, Bianca Tudor, aniversează 14 ani de business la 33 de ani și vine cu o lecție asumată despre antreprenoriat.

Peste 1,3 milioane de oameni activează, în prezent, în economia românească, în calitate de acționari la o firmă, mai mulți cu aproape 50.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, arată un studiu realizat de Frames și TrainYourBrain.

Potrivit datelor statistice, cele 914.415 firme aflate în activitate (fără firme în insolvență, faliment, lichidare etc.) aveau în total 1.345.137 de acționari, la finalul primelor 10 luni din 2018.

Analiza arată, totodată că, față de 2013, numărul acționarilor a crescut cu 216.247, un semn că tot mai mulți români au decis să se implice în afaceri în acești ani.

Aşadar, statistic vorbind, avem un antreprenor român la opt persoane active. Ce nu se vorbește însă despre antreprenoriat?

14 lecții de business în 14 ani de business

1. NU este niciodată prea devreme sau prea târziu să faci antreprenoriat însă “recomand să faci cel puțin 1-2 ani voluntariat sau internship în domeniul în care dorești să începi. Sau să lucrezi în paralel cu o altă sursă de venit o perioadă până te stabilizezi”, declară Bianca Tudor fondator & CEO al Elite Business Women Club.

2. NU există afaceri sau parteneriate fără contract. “Afacerile nu se fac pe principiul suntem prieteni… Dacă vrei să ai un model de business sănătos și de lungă durată: să te asiguri că înțelegi ce oferi și ce primești într-o asociere sau parteneriat chiar și cu cel mai bun prieten. Setarea de roluri, job description, livrabile si evaluare, procesul de luare a deciziilor, sunt obligatorii la început de drum. Să nu uiți de modul în care se împart cheltuieli în firmă și cine le acoperă. Primul meu business a ajuns în totalitate la investitorul pe care l-am primit în afacerea mea, pentru că nu am setat în scris modelul de colaborare de la început”, explică antreprenorul.

3. Echipa – poate să te urce sau poate să te „îngroape”. “Am trecut prin ambele variante. Ambele m-i le asum în totalitate. Nu există business fără oameni de calitate lângă tine, fără implicarea lor și fără respect de ambele părți. Suntem într-un continuu proces de evolutie și este posibil ca oamenii de lângă tine să nu poată fii cu tine la next levels ale afacerii tale. Sunt oamenii pe care nu-i concediezi cei care îți pun afacerea în pericol. Si mai ales oamenii în care nu investești să crească. Coaching și training sunt două instrumente care ar trebuie să fie bugetate în TOATE companiile indiferent de mărimea lor. Am testat ambele variante, aceea în care am făcut totul singură, aceea în care am avut o echipă mare pentru un business de nișă, varianta cea mai bună este să ai lângă tine oamenii care sunt în același context de viață profesională ca și tine- de ex: vor să crească profesional, sau să-și dezvolte afacerile”, declară Bianca Tudor

4. NU sistemul și educația din România sunt problema ci mentalitatea noastră și cum investim în MINDSET-ul nostru sau dezvoltarea noastră personală. “Ieri am moderat TORINO Fashion WEEK, cu Organizații din Serbia, Dubai, Azerbaijan, Italia. Mai mult, am avut ocazia să fiu în Paneluri cu oameni de afaceri și președinți de țară iar modelul nostru de business la EBW a fost ales ca bună practică pe Europa. Am crescut în școlile din România. Diferenta a făcut-o investiția în a crea o mentalitate de Învingător și nu este un motto american. Avem atât de înrădăcinat obiceiul de a ne lamenta, devaloriza și a ne focusa pe ce NU merge”, explică Bianca Tudor.

5. Disciplina, Perseverență, Reziliența și Sacrificiu – DPRS este codul de SUCCES pentru un ANTREPRENOR. “În 14 ani de business și sport zilnic, știu că Disciplina și Perseverența de a continua și a LIVRA chiar și atunci când nu sunt la 100%, uneori nici la 50%, m-au menținut în business în perioadele de CRIZĂ. Rezilienta ajută în iernile din business. Atunci când conturile sunt aproape de ZERO, când produsul sau serviciul X nu se vinde , când timp de 1-2 -3 ani nu vezi schimbări majore, când oamenii apropiati pleacă cu clienți si baze de date sau copy paste al afacerii”, este de părere antreprenorul.

6. Afacerea înseamnă BANI – “Da, este pasiune, sunt oameni implicați și rațiunea este influențată de emoțional, însă la final de zi, de trimestru , de an, trebuie să fii profitabil. Majoritatea afacerilor din România sunt sub 100.000 euro cifră de afaceri. Spun asta pentru că încă ne este greu să vorbim despre bani. Mai ales ca femei în afaceri evităm cât de mult putem discuțiile despre „bănuți”, crede specialistul

7. Modelul tău de Business va reprezenta BUSOLA ta. “De câteva luni lucrez la Planuri de Afaceri pentru companiile înscrise la DUBAI Round Table – unde companiile antreprenoriale pitch-uiesc în fața investitorilor pentru finanțare. O mare parte din antreprenori nu au Plan de Business structurat, însă produsul lor este cel mai bun

Produs, Piata, Diferentiator, Costuri de Produs, Proiectii Financiare, Obiective de Business, Timeline de Implementare , Echipa de Implementare- un minim de informații pe care să le ai despre afacerea ta”, afirmă Bianca Tudor.

8. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic. “Oamenii fac afaceri cu oameni cu care empatizează, rezonează sau identifică valori comune. Dacă facem downsize vom vedea că toate relațiile de business au început de aici- de la o conexiune între doi oameni care reprezintă un business. Îți amintești un meeting în care ti-a plăcut poate produsul dar nu ai rezonat cu omul și nu ai încheiat contractul? Sigur că da! Astfel că înainte de a prezenta produsul, povestește cine ești, cum ai început, care este De Ce ul Tău și un obiectiv pe termen lung. Ulterior vei trece la prezentarea de companie, produs/serviciu”, declară antreprenorul.

9. Acțiunea masivă sau trail and error este soluția pentru anxietatea în afaceri. Încearcă diverse metode, dă-le timp, cere feedback de la clienți sau potențiali clienți și ulterior lansează produse/servicii sau linii noi de business.

10. Întotdeauna pare imposibil până când este realizat de către cineva. “Oamenii vor proiecta limitările lor asupra ta, involuntar desigur. Asigurați-vă că aveți în vedere acest detaliu atunci când solicitați sfaturi de la prieteni, familie sau Facebook. Dacă planul A nu funcționează, există încă cel puțin 30 de alte opțiuni. Metoda Google spune că 40% din obiectul nu vor fi îndeplinite, astfel încât să nu te sperii dacă nu reușesc o parte dintre obiectivele tale. doar 1% din oameni sunt dornici să facă lucrurile să se întâmple indiferent de provocări, de sacrificii sau de resursele disponibile”, spune specialistul.

11. Să ceri de la ceilalți performanță, implicare, loialitate, nu este suficient, TU trebuie să faci asta primul. Leading by example este noua dimensiune a leadership-ului secolulul 21. De aceea nu reușim să ținem oamenii aproape pe termen lung, pentru că oamenii ”modelează“ Liderul.

12. Copy-paste este un semn bun că tot ceea ce faci este valoros și dictează trendul. “Suntem datori să evoluăm, așadar este minunat să fii copiat! Am avut experiența de a prezenta proiectul nostru în forumuri de afaceri si ulterior să le vedem implementate de partenerii de proiect. Sau să identificăm stilul nostru de comunicare pe alte site-uri sau rețele de socializare ale colegilor de breaslă”, afirmă specialistul.

13. WELLBEING nu este un TREND este un ADEVĂR si un MUST-HAVE pentru orice antreprenor. “Dacă nu ești sănătos fizic, emoțional și mental, NU vei putea crea nimic. Energia este moneda de schimb în orice, nu banii. Orice faci are le bază energia investită. Eu practic zilnic sport, meditatie si am o alimentație sănătoasă. Îmi asum și derapaje în perioade de vârf însă nu mai mult de 1-2 săptămâni de haos”, crede specialistul.

14. Unitatea este lecția data de pandemie. “O lecție învățată cu greu pentru că este împotriva curentului și a societății bazate pe “individualism” și nu pe unitate sau reciprocitate: Reușești să păstrezi doar ceea ce oferi, Universul funcționează cu legea compensației, dacă oferi fără atașament față de actul în sine sau persoana căreia îi oferi sau de rezultat, vei primi înzecit. Dar din dar se face rai, vorba românului. Noi la EBW am vorbit si acționat întotdeauna în spiritul colaborării ca bază a modelului de business. Așa am reușit chiar și în pandemie să livrăm evenimente locale & internaționale. Am lansat Russia, Serbia și Africa (25 Noiembrie). Am creat divizia de Investitori si pregătim Dubai Round Table în 16-18 Ianuarie 2022, unde companiile vor pitch-ui pentru investitii prin investitori privați, fonduri de la 10.000 euro la 1 milion euro”, conchide Bianca Tudor.

Invitație la brainstorming

Așadar sărbătoresc 14 ani de business cu 14 zile în care voi ajuta companiile din mediul de afaceri românesc cu un Plan de Business Development la cheie.

Te invit la o sesiune de brainstorming pentru Planul tău de Business

Îmi doresc ca aceste sesiuni de Brainstorming, complimentary, să ofere idei autentice si validate de mine în cei 14 ani de cariera la nivel local si internațional și să fie un tribut pentru toți oamenii frumoși care au ieșit în calea mea și mi-au fost lumină atunci când am avut nevoie. contact@ebw.business.