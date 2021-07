Anul 2021 marchează aniversarea a 14 ani de la fondarea Sameday, unul dintre liderii pieței locale de curierat, și trecerea într-o etapă de maturitate, în care compania își propune să replice modelul de afaceri la nivel internațional și să se extindă.

Sameday a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de aproximativ 400 de milioane de lei, cu 142% mai mult, față de 2019. Pentru al șaselea an consecutiv, vânzările companiei au depășit o creștere anuală de 80%.

La 14 ani de la înființare, Sameday are un număr de 3.500 de angajați și colaboratori, o flotă de aproximativ 3000 de autoturisme, dintre care puțin peste 30 sunt 100% electrice și peste 1.500 de lockere easybox, în România și în Ungaria.

„Cei 14 ani pe care Sameday i-a împlinit sunt, pentru mine, dovada că, pentru a ajunge la vârsta buletinului, o companie trebuie să îmbine viziunea pe termen lung cu tehnologia, curajul de a merge pe drumul inovației, cu perseverența și încrederea în oameni, cu o cultură organizațională adaptată realității în care trăim. Am pornit Sameday cu ambiția unor pionieri si visul de a acoperi o nișă de piață slab explorată în 2007, dar cu un mare potențial, cea a livrărilor în aceeași zi. Pe măsură ce am evoluat, ne-am dat seama ca putem schimba cu ajutorul tehnologiei construite intern si curieratul traditional, door to door cu livrare a doua zi. În urmă cu trei ani, am construit de la zero o infrastructură inovatoare de livrare, rețeaua de lockere easybox, devenind astfel lideri în livrările out-of-home (OOH). În toată această perioadă, prioritatea noastră a fost să creăm capacitate operațională pentru a răspunde nevoilor viitoare ale clienților noștri și a ne respecta promisiunile privind calitatea serviciilor. Creșterea organică și rezultatele pozitive, obținute prin consecvență, ne confirmă că suntem acum o companie matură și un partener de încredere pentru peste 20.000 de clienți expeditori și pentru câteva milioane de clienți destinatari.”, declară Lucian Baltaru, CEO Sameday.

Compania a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de aproximativ 400 de milioane de lei, cu 142% mai mult decât în 2019. Dinamica vine pe fondul creșterii ratei de utilizare a comerțului electronic, în contextul pandemiei de COVID-19, dar și ca urmare a investițiilor constante în tehnologie și în dezvoltarea capacității logistice.

Astfel, prin oferirea și crearea de servicii care țin pasul cu nevoile pieței, ale jucătorilor de e-commerce și ale consumatorilor finali, Sameday a evoluat constant, vânzările sale crescând cu peste 80% în fiecare an, din 2015 și până în prezent.

Pentru a-și extinde capacitatea de livrare și sortare, a îmbunătăți experiența clienților și a extinde rețeaua de lockere easybox, în anul 2020, compania a investit peste 20 de milioane de Euro în dezvoltarea direcțiilor strategice.

Mai mult, intervalul 2020 – 2021 a marcat o serie de momente-cheie în viața companiei. Printre acestea se numără:

În 2020, conform KPMG, Sameday a fost brandul cu cea mai mare creștere a satisfacției consumatorului care interacționat cu serviciile companiei.

În 2021, Sameday a anunțat extinderea în Ungaria, acolo unde compania va furniza, începând cu anul acesta, servicii complete de curierat, menite să faciliteze comerțul transfontalier și să ofere clienților oportunitatea de a-și crește prezența în regiune și de a aborda piețe noi.

Rețeaua de lockere easybox a ajuns la peste 1.500 de puncte, în România și în Ungaria.

Sameday a livrat 17 milioane de colete în primul semestru al acestui an

Stimulată de direcția ascendentă a pieței de retail online, Sameday își continuă dezvoltarea și în 2021. Dacă în anul 2020, compania a livrat peste 30 de milioane de colete, primul semestru din 2021 a înregistrat o creștere semnificativă, Sameday ajungând la 17 milioane de pachete livrate.

Odată cu relaxarea măsurilor de prevenire a noului coronavirus, consumatorii revin treptat la comerțul tradițional. Cu toate acestea, reprezentanții companiei anticipează că o mare parte a acestora va rămâne fidelă retailului digital și că, în 2021, această tendință va fi una pozitivă, incurajată și de calitatea constant în creștere a serviciilor de curierat din România. Astfel, Sameday preconizează că, până la finalul anului, numărul trimiterilor din piața de curierat va înregistra o creștere de peste 10%, față de anul precedent.

Echipa Sameday numără, în prezent, 3.500 de angajați și colaboratori, cu 20% mai mult decât la finalul anului 2020. Până la sfârșitul anului, reprezentanții companiei estimează o creștere de aproximativ 50% a resurselor umane. Departamentele cu cea mai accelerată dezvoltare sunt cele operaționale si comerciale.

Flota Sameday numără aproximativ 3.000 de autoturisme, dintre care peste 30 sunt 100% electrice, iar alte 50 urmează să fie livrate în lunile următoare.