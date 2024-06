Ștefania Uță este tânăra care cucerește lumea atletismului, fiind una dintre cele mai promițătoare atlete din România. La doar 16 ani, este deja un nume cunoscut în lumea atletismului, iar recent Ștefania s-a înscris în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

La 12 ani, Ștefania a pășit pentru prima dată pe o pistă de alergat și a început să practice atletismul. Anii de antrenamente intense și dedicație au făcut-o pe Ștefania lider mondial, după ce a obținut locul I în Ranking Under 18, în proba de 400 de metri garduri. Astfel, Ștefania a terminat sezonul trecut pe locul I în lume la 400m plat la U18 și pe locul II mondial la U20 la 400m garduri. Sub îndrumarea atentă și inspirată a antrenoarei sale, Alina Enescu, Ștefania a depășit așteptările și a stabilit noi standarde pentru performanțele sportive.

Anul 2023 a fost unul de excepție pentru Ștefania. La doar 15 ani, a devenit campioană națională de seniori la 400 de metri garduri, o realizare remarcabilă pentru o sportivă atât de tânără. Un an mai târziu, la Campionatul European Under 20 de la Ierusalim, a câștigat medalia de aur, confirmându-și statutul de atletă de elită. În luna mai a acestui an, la etapa de seniori a Challenger Continental Tour 2024, Ștefania a reușit cea mai bună performanță din an, cu un timp incredibil de 57 de secunde și 74 de sutimi.

Performanțele sale nu s-au oprit aici. La Balcaniada de seniori de la Istanbul, Ștefania a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la 400 de metri, cu un timp de 54,6 secunde, demonstrând că este o forță de necontestat în atletismul european. Această victorie a venit la doar câteva zile după ce câștigase competiția de la Under 20, consolidându-și poziția de lider în sportul său.

Visul cel mai mare al Ștefaniei este să ajungă la Jocurile Olimpice, iar cu fiecare cursă se apropie tot mai mult de acest obiectiv. Sâmbătă, 22 iunie, Ștefania va participa la Finala Campionatului Național U18, care se va desfășura la București, unde speră să adauge încă o victorie impresionantă în palmaresul său deja bogat.

Pe lângă cariera sa sportivă de succes, Ștefania este și o elevă exemplară. A terminat clasa a VIII-a cu media generală 9,92 și acum studiază la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”. Recent, s-a alăturat campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, desfășurată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Potrivit Federației Europene de Atletism, Ștefania este pe locul 51 în clasamentul european all-time al probei feminine de 400 metri garduri, cu 1113 puncte. Cu astfel de realizări impresionante la o vârstă atât de fragedă, viitorul său în atletism arată extrem de promițător.

Alexandra Ștefania Uță are toate calitățile necesare pentru a-i călca pe urme Ionelei Tîrlea, care a adus nenumărate medalii României în proba de 400 metri garduri, inclusiv două titluri europene și un argint olimpic.

Într-o lume a sportului unde fiecare secundă contează, Ștefania Uță continuă să depășească barierele și să stabilească noi standarde. Cu ambiția și talentul său, Ștefania visează la momentul în care va urca pe podiumul olimpic, aducând o nouă medalie pentru România.

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a fost lansată în spiritul sărbătoririi unității și identității naționale și își propune să aducă în prim-plan poveștile și realizările celor mai remarcabili copii și tineri din România, care, prin pasiunea, dedicarea și talentul lor, au reușit să se facă remarcați la nivel național și internațional.

Cei 100 de tineri care ne fac mândri că suntem români și care s-au remarcat prin performanțe deosebite vor fi incluși în primul catalog al excelenței românești, ce va fi lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României la finalul acestui an.