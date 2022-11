22 noiembrie 1428 este ziua de naștere a omului care a primit unul dintre acele nume „magice” care au avut ecou de-a lungul secolelor în Anglia medievală: Warwick The Kingmaker (făcătorul de regi), omul care „a făcut” doi regi ai Angliei. Noi, l-am numi azi, consilier de imagine sau consilier personal.

Numele lui era Richard Neville.

Fiu al unui conte, și-a obținut propriul titlu nu prin moștenire, ci prin căsătoria cu cea mai bogată moștenitoare din Anglia, fiică a contelui de Warwick. Astfel, Neville a câștigat nu numai un titlu, dar și cea mai mare avere din regiune, mai mare chiar decât a regelui.

Prima faptă a lui Warwick dintre cele care i-au adus supranumele s-a petrecut în 1461, când a tras sforile pentru înfrângerea sărmanului Henric al VI-lea; tânărul Eduard de York a preluat tronul, luându-și numele de Eduard al IV-lea.

Warwick a condus practic țara timp de mai mulți ani, dar când Eduard a dat semne de independență, a trecut, îndrăzneț, în tabăra opusă și, în câteva luni, a invadat Anglia cu forțe din Franța, restaurând domnia nefericitului Henric.

Cu toate acestea, șase luni mai târziu, Eduard și-a adunat propria armată și l-a înfrânt pe Warwick în bătălia de la Barnet, în duminica Paștelui, din anul 1471. La sfârșitul bătăliei, doi soldați pedeștri l-au prins pe Warwick, care încerca să fugă. Unul din ei l-a forțat să-și deschidă viziera, cu un topor, iar celălalt și-a înfipt sabia în fanta astfel deschisă.

Din păcate, nu ne-a rămas nici un portret al lui Warwick, astfel încât ni-l putem doar imagina pe omul cel mai îndrăzneț și mai aventuros al Angliei secolului al XV-lea care, fără îndoială, avea un chip inteligent, cu trăsături bine conturate.

Tot la 22 noiembrie:

1220: Frederic al II-lea este încoronat împărat al Sfântului Imperiu Roman.

1774: Se sinucide Robert Clive, cuceritorul Indiei.

1819: Se naște romanciera engleză George Eliot (Mary Ann Evans). Ea spunea că și-a ales un pseudonim bărbătesc pentru a fi sigură că operele sale vor fi luate în serios – asemeni lui George Sand și altor scriitoare din epoca respectivă – deoarece femeile scriitoare nu aveau succes la public la fel ca bărbații. Un alt factor a fost dorința de a-și păstra viața privată departe de atenția publică și de a preveni scandalurile care urmau să apară dacă va ieși la iveală relația sa cu George Henry Lewes, care era căsătorit pe atunci.

1869: Se naște scriitorul francez André Gide.

1890: Se naște generalul francez care avea să devină președinte al Franței, Charles de Gaulle.

1965: Președintele american John F. Kennedy este împușcat la Dallas.

Geo Alupoae, critic de teatru