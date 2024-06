Manuela Cosovanu este suceveancă, are 39 de ani este în echipa lui Lucian Harșovschi și de 16 ani încearcă, dar și reușește, să facă proiectele și casele românilor frumoase. Manu a luat decizia de a se implica și de a încerca să ofere sprijin de specialitate în toate proiectele pentru orașul nostru.

“Îl susțin pe Lucian pentru că în colaborările avute până acum cu el a fost serios, implicat și a făcut ce a spus. Cred că echipa pe care și-a format-o are șanse mari să aducă schimbarea în oraș.”, spune Manuela Cosovanu.

”Îi mulțumesc Manuelei pentru încrederea oferită și sunt sigur că împreună și cu ea, vom face ca Suceava să fie un oraș și mai frumos. Am încredere în viziunea și proiectele sale! Așa cum a spus și ea, îi place să facă case frumoase, iar Suceava este casa noastră, a tuturor!”, a spus la rându-i Lucian Harșovschi.