La inceputul lui 2020, intre 6 si 11 ianuarie, in Bucuresti, are loc a doua editie a Spark Week – The Future Entrepreneurs Festival. Experienta de 6 zile aduce la un loc peste 30 de liceeni care vor testa ce inseamna antreprenoriatul, daca li se potriveste ca optiune de cariera si vor dobandi abilitati utile in acest domeniu. Pe parcursul taberei, ei vor discuta cu antreprenori, vor vizita business-uri, vor participa la workshop-uri de marketing, idea generation, dezvoltare de business si isi vor testa si vinde serviciile sau produsele catre clienti. Tinerii vor discuta cu fondatorii si managerii unor organizatii precum: Google & Youtube, 5 to Go, Comics Club, Universum Events, Jerry’s Pizza, Seedstars, Human Invest, Trend Consult, CEO Clubs.

Evenimentul se adreseaza liceenilor din toata tara, care sunt in clasa a X-a, a XI-a sau a XII-a. Cinci dintre participanti vor beneficia gratuit de experienta Spark Week, datorita Burselor Founders by BT. Pentru a aplica la o bursa, se completeaza online formularul de inscriere pana pe data de 20 decembrie. Dintre aplicanti, vor fi selectati cei mai buni 5 care dovedesc in aplicatia lor ca au motivatie si spirit antreprenorial. Iar cei care nu obtin o bursa, pot beneficia de reduceri de grup daca vin cu prietenii.

La prima editie Spark Week, 36 de tineri au strans 2.000 euro pentru o cauza sociala

Prima editie Spark Week a avut loc intre 26 si 31 august 2019 si a reunit 36 de liceeni care au interactionat cu 20 de antreprenori si experti. Prin testarea ideilor lor de business, cei 36 de tineri au strans 2.000 de euro pentru #NoiFacemUnSpital, in mai putin de 24 de ore.

Andrei Ionescu, elev in clasa a XII-a si participant la prima editie, spune: „In tabara nu numai ca am intalnit noi prieteni, dar si antreprenori care la inceput erau niste oameni normali, ca mine. Acest lucru mi-a imbunatatit increderea ca pot sa ajung si eu ca ei. In plus, am avut sansa sa ies pe teren si sa-mi vand produsul. Acea zi a fost foarte obositoare, dar in acelasi timp si distractiva deoarece am apucat sa-mi cunosc mai bine colegii si prietenii din echipa. Per total, Spark Week a fost o experienta inedita care m-a scos constant din zona de confort, punandu-ma in situatii noi si inedite.”

Spark Week – The Future Entrepreneurs Festival este organizat de EA – The Entrepreneurship Academy, prima facultate din Sud-Estul Europei dedicata antreprenoriatului, unde studentii invata practic inca din prima zi de scoala cum sa isi construiasca si sa-si dezvolte o afacere. Spark Week se va desfasura la sediul facultatii (Bucuresti, str. Semilunei, nr 4-6), dar si in diverse alte locatii din capitala (sediile altor afaceri, locatii outdoor, cafenele).

Spark Week este organizat in parteneriat cu Banca Transilvania, care ofera cele 5 Burse Founders by BT si sustine desfasurarea intregului eveniment. Banca Transilvania sustine activ educarea noii generatii si prin proiecte extrascolare, proiecte care sa-i ajute pe tineri sa-si dezvolte diferite aptitudini: de business, relationare, public speaking, leadership.

Una dintre bursierele de la prima editie, Ramona Dumitru, clasa a X-a, spune: „Participarea la Spark Week a fost o experienta unica. Intalnirile cu antreprenorii, lucrul in echipa, colegii, coordonatorii, atmosfera extraordinara si tot ceea ce am trait in acele zile m-au ajutat sa-mi descopar calitati, sa gandesc eficient si rapid, si sa scap de teama de a vorbi in public. Simt ca dupa timpul petrecut in tabara, am devenit o persoana mai responsabila, mai increzatoare in sine si mai hotarata. Sunt recunoscatoare Bancii Transilvania, pentru initiativa de a sprijini tinerii care doresc sa investeasca in ei si in viitorul lor.”

Website: https://sparkweek.ro/

Facebook: www.facebook.com/TheEntrepreneurshipAcademy

LinkedIn: www.linkedin.com/school/ea-the-entrepreneurship-academy/

YouTube: www.youtube.com/c/TheEntrepreneurshipAcademy