Criza coronavirusului nu a condus la sistarea investițiilor în comuna suceveană Adâncata, comună unde se poate spune că ”în pandemie se lucrează într-o veselie”. Așa cum ne-a informat primarul liberal, Viorel Cucu, dar și cum am văzut și noi cu ochii noștri, se lucrează în ritm alert la finalizarea grădiniței cu program normal din Adâncata, la noul dispensar și noul cămin cultural din localitate. ”Din fercire lucrările se desfășoară în condiții bune. Grădinița este realizată în procent de peste 70%, am pus acoperișul, am izolat, am tencuit pe interior, am pus geamurile. Mai avem puțin peste 20% și terminăm. Dispensarul e gata în proporție de 90% iar acum trebuie să facem achiziția pentru dotări ca de altfel și la căminul cultural unde lucrările au un grad de execuție de peste 90%. Deci am lucrat efectiv în toată această perioadă”, a declarat Viorel Cucu. Totodată s-au finalizat și lucrările de reabilitare, modernizare și înființare anexă la Școala cu clasele1-4 din Adâncata investiție finanțată prin PNDL cu suma de 960.000 de lei. Tot prin PNDL sunt finanțate și noua grădiniță cu program normal cu1,2 milioane de lei precum și noul dispensar uman cu 1,5 milioane de lei. Căminul cultural este finanțat din fonduri europene în valoare de 2,4 milioane de lei.