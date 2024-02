În anul centenarului său, Institutul Francez din România organizează cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfășura în perioada 21-31 martie la București și în alte 12 orașe din țară: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Craiova, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș.

Tema generală a festivalului în acest an este Vertiges – vertijul și variațiile sale în cinema. Epoca noastră este marcată de o accelerare continuă, de schimbare și de o pierdere a echilibrului, semne specifice vertijului. – Oare trebuie să se schimbe totul ca să nu se schimbe nimic? Sau se schimbă oare totul cu adevărat? Și dacă mâine e deja aici, ce ne poate spune cinemaul despre aceste schimbări? – Publicul este invitat să se cufunde într-un program uluitor, care își manifestă susținerea pentru cinematografia de gen, în special, și celebrează propunerile cinematografice alternative și provocatoare.

Julien Chiappone-Lucchesi, Directorul General al Institutului Francez din România: „cele 27 de filme din cadrul Festivalului vor fi proiectate în cinematograful nostru, Elvire Popesco, și, în funcție de posibilitățile de programare, în alte douăsprezece orașe din România, grație partenerilor noștri extraordinari. În anul centenarului nostru, ne reînnoim și oferim publicului român, în toată diversitatea sa, toate motivele de a continua să ne urmărească, așa cum a făcut-o, cu fidelitate, încă de la începutul Festivalului. Mai mult, aș dori să subliniez că Festivalul își consolidează anul acesta secțiunea de industrie dedicată profesioniștilor din domeniu.”

Una dintre noutățile festivalului este secțiunea Mauvais genres, ce cuprinde o selecție de filme franceze de gen (films de genre). În cadrul ei, publicul va putea viziona Vincent doit mourir de Stéphan Castang. Acest prim film, selectat în Semaine de la Critique la Festivalul de Film de la Cannes din 2023, spune povestea unui bărbat, Vincent, care este atacat în mod repetat și fără motiv de persoane care încearcă să îl ucidă. Tot în această secțiune va fi prezentat și filmul de animație SF Mars Express de Jérémie Périn, o poveste polițistă care se petrece pe Pământ și pe Marte, într-un viitor în care oamenii sunt înlocuiți de roboți – „un bun tribut adus filmului noir, amestecat cu cyberpunk. O adevărată plăcere“ (Screen International).

Festivalul își diversifică experiențele cu care își așteaptă publicul, iar anul acesta găzduiește, în premieră, o sesiune de filme în realitate virtuală, organizată în parteneriat cu CINETic. Publicul este invitat să se cufunde în universul creat de cinci filme care oferă o varietate de experiențe din punct de vedere al temei, formatului și gradului de interactivitate. Filmele din programul VR sunt recomandate publicului cu vârste de peste 12 ani.

Pe lângă noutățile acestei ediții, festivalul își păstrează și secțiunile tradiționale: Panorama filmelor anului, Competiția tinerelor talente – lungmetraj și Competiția tinerelor talente – scurtmetraj.

Secțiunea Panorama va prezenta cele mai importante titluri franceze recente, filme care s-au bucurat de un mare succes de public și critică. Publicul va putea vedea astfel Le Règne Animal de Thomas Cailley, prezentat în 2023 în deschiderea secțiunii Un Certain Regard la Festivalul de Film de la Cannes. Filmul, care a vândut peste un milion de bilete în Franța și a primit 12 nominalizări la Premiile César, spune povestea unui tată și a unui fiu, interpretați de Romain Duris respectiv Paul Kircher, care se luptă să supraviețuiască într-o lume în care tot mai mulți oameni sunt transformați în animale. În această secțiune va fi prezentat și filmul Une Année Difficile, de Eric Toledano și Olivier Nakache, la rândul său un mare succes de public. Această comedie povestește cum Albert și Bruno, interpretați de Pio Marmaï și Jonathan Cohen se alătură fără convingere unei mișcări ecologiste. Publicul va putea vedea, de asemenea, La Bête – noul film al lui Bertrand Bonello – „un vis vast și tulburător despre viitor și trecut“ (The Guardian), selectat în competiție la Festivalul de Film de la Veneția. Filmul spune povestea lui Gabrielle, interpretată de Léa Seydoux, care trăiește într-o lume din viitor dominată de inteligența artificială, în care emoțiile umane sunt considerate o amenințare. De aceea, Gabrielle trebuie să își purifice ADN-ul, întorcându-se în viețile sale anterioare, unde îl găsește pe Louis, marea ei iubire.

Competiția tinerelor talente – lungmetraj pune în valoare, ca în fiecare an, filmele de debut ale tinerilor regizori. Acestea intră în cursa pentru Premiul publicului, o bursă de 1000 euro oferită de Institutul Francez din România. Din competiția acestei ediții fac parte: Rien à perdre, de Delphine Deloget, selecționat pentru Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes 2023, în care Virginie Efira interpretează personajul unei mame care trebuie să se confrunte cu aparatul administrativ și juridic, Chien de la Casse regizat de Jean-Baptiste Durand, nominalizat pentru cel mai bun film la Premiile César și câștigător al Premiului publicului la Angers, Paula în regia Angelei Ottobah și Àma Gloria semnat de Marie Amachoukeli – „o dramă emoționantă despre legătura specială dintre o tânără franțuzoaică și dădaca sa.“ (Screen International).

Competiția tinerelor talente – scurtmetraj prezintă publicului român cinci scurtmetraje ale unor tineri cineaști care au cucerit inimile publicului festivalurilor din Franța. Un juriu format din tineri critici de film va selecta câștigătorul competiției. Premiul constă într-un sejur la Résidence de Poche a Institutului Francez din România la București: un cadru ideal în care cineastul câștigător va putea să dezvolte un proiect de lungmetraj.

FESTIVALUL FILMULUI FRANCEZ este organizat de Institutul Francez din România la București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara și co-organizat de: Centrul Municipal de Cultură Arad, Alianţa Franceză Braşov, Cinefeel Brăila, Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret ‚Jean Constantin‘ Constanţa, Inspire Cinema Craiova, Arta by Cityplex Sfântu Gheorghe, Teatrul Naţional Radu Stanca‘ Sibiu, Alianța Franceză Suceava, Muzeul Județean Mureș și Consiliul Județean Mureș, F-Sides, Rezidența BRD Scena9

