La biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Rotunda a fost sfințit un Monument al Eroilor Neamului. Evenimentul a avut loc duminică, după Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu prilejul împlinirii a 200 de ani de prima sfințire a acestui lăcaș de cult. La slujbă, alături de numeroși locuitori ai satului Rotunda a fost prezent și primarul orașului Liteni, Tomiță Onisii, căruia înaltul ierarh i-a înmânat „Distincția de vrednicie” din partea Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, „pentru râvna arătată față de Biserică, pentru lucrarea jertfelnică și pentru sprijinul deosebit în împlinirea lucrărilor ei”.

După slujbă, pentru a marca momentul împlinirii celor 200 de ani de la târnosirea bisericii, a fost sfințită o piatră comemorativă aflată pe peretele exterior al lăcașului de cult.

Apoi, a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și Monumentul Eroilor Neamului căzuți pe câmpurile de luptă în timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial. În cadrul evenimentului au fost pomeniți ctitorii lăcașului de cult și eroii martiri din localitatea Rotunda, iar reprezentanți ai Consiliului Parohial, ai autorităților locale și ai școlii din localitate au depus coroane de flori la monumentul închinat celor care și-au dat viața pentru țară.

În final, primarul orașului Liteni, Tomiță Onisii, a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost prezenți la acest eveniment, precum și celor care și-au adus aportul la construcția Monumentului Eroilor Neamului. „Anul acesta, parohia de la Rotunda a împlinit 200 de ani de la prima piatră pusă la temelia acestui lăcaș de cult. Și aniversăm acești 200 de ani printr-o slujbă de sfințire a unui monument care a fost construit de părintele paroh, cu sprijinul celor din parohia de aici, cu cetățenii și cu sprijinul tuturor din comunitate”, a spus Tomiță Onisii.