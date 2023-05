Duminică, 7 mai, de la ora 8:00, la Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan” din comuna Arbore se vor comemora 500 de ani de la moartea portarului Cetății de Scaun a Sucevei, Luca Arbure, cel care a fost un adevărat diplomat și om de stat și fost comandant al armatei Țării Moldovei în vremea domnitorului Ștefan cel Mare. În cadrul acestui eveniment va fi săvârșită slujba de pomenire a ctitorului Bisericii „Tăierea Capului Sf. Ioan”, depuneri de coroane, momente culturale, lansări de cărți dedicate acestui moment, precum și alocuțiuni ale unor personalități importante din viața publică. Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Arbore a fost construită în anul 1502, iar în anul 1993 a fost inclusă pe lista monumentelor UNESCO alături de alte șapte biserici din județul Suceava.

