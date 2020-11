La evenimentul central al Bucharest Gaming Week, pe 21 și 22 noiembrie, se va lansa prima ligă de creatori de conținut care fac gaming pentru bine. The Good Gaming League, un program inițiat de Vodafone, are scopul de a aduce în discuție subiecte sensibile și importante pentru comunitatea de gameri din România, multe dintre ele deloc sau foarte puțin dezbătute în rândul tinerilor pasionați jocuri video.

Unii dintre cei mai cunoscuți creatori de gaming din România își vor provoca membrii comunităților să împărtășească în timpul stream-urilor experiențe legate de discriminarea în gaming, cyber bullying, rolul educațional și de liant social al jocurilor video, relația copiilor cu jocurile din perspectiva părinților, cheating și etică în gaming și multe altele. Timp de un an, membrii The Good Gaming League, Mădălin, ZaSami, Gannicus, Antonia Nuckle, JaxiTV, Amyclaire și IceManLucky, vor fi ambasadori ai gaming-ului care îmbină entertainment-ul și valorile sociale sănătoase, o direcție care poate duce la o formare armonioasă a tinerilor gameri.

În cadrul evenimentului central, participanții vor putea descoperi 3 scene: Main Stage, Esports Stage și New Games Stage unde vor avea loc competiții de esports, turnee organizate de cei mai iubiți creatori de conținut și multe alte activități.

Scena de jocuri video noi

În cadrul scenei de New Games, prezentată de George, primul banking inteligent, gamerii vor putea urmări stream-urile lui Maximilian Ioan, Baabuska și Bobospider care se vor juca cele mai noi jocuri video românești și internaționale. Jocurile românești au nevoie de o expunere mai mare așa că numeroase titluri lansate în acest an vor fi prezente la Bucharest Gaming Week: Gibbous (dezvoltat de Stuck in Attic), PositronX (dezvolat de Amber și Scoprius Games) , Yaga (dezvoltat de Breadcrumbs Interactive), Door Kickers 2 (dezvoltat de KillHouse Games sau Raiders of the Lost Island (dezvoltat de Last Tales) și multe alte titluri. Din line-up nu lipsesc jocurile mari internaționale precum Assassin’s Creed: Valhalla, Spider-Man Miles Morales, Watch Dogs: Legion sau Demon’s Souls. Participanții vor putea câștiga fiecare dintre titlurile jucate de către cei trei streameri.

Scena oneblade esports stage

La scena dedicată competițiilor de esports, prezentată de Philips OneBlade, printre cele mai importante momente se numără showmatch-ul de League of Legends România All Stars vs. Moldova All Stars în cadrul căruia se vor confrunta cei mai buni jucători din cele două țări vecine și Red Bull Flick, un turneu demonstrativ unic de Counter-Strike: Global Offensive în format 2 versus 2 cu hărți personalizate și reguli noi. Pentru pasionații de simulatoare auto, colectivul Racing League România, competiția locală de sim racing, vine pe scena de esports cu un scenariu alternativ. Reprezentanții celor două ligi de top se reunesc pentru o ultimă seară de acțiune intensă în Assetto Corsa la comenzile variantei de curse a primului supercar produs de BMW: M1 Procar.

Competiții la booth-urile partenerilor

La booth-ul Samsung va fi prezentat primul squad de gamerițe din România. Cele cinci membre ale echipei GRLpower sunt Antonia Nuckle, Alecsandra Beatrice, Roberta AmR, MeowmyTTV și Reddysh. Acestea sunt cunoscute pentru gaming skills foarte bune într-o varietate de titluri populare, de la jocuri de tip shooter până la MOBA. La booth, acestea le vor oferi fanilor detalii despre experiența lor și vor oferi o demonstrație de gaming în echipă.

Vizitatorii vor putea urmări în spațiul Amber, cel mai important studio de game development independent din România, un panel care afirmă importanța prezenței cât mai multor femei în industria de gaming, fie că ne referim la dezvoltare de jocuri video, fie la content creation sau gaming profesionist în competiții de esports.

Standul AOC Gaming îi prezintă pe câștigătorul și runner-up-ul categoriei Newcomer of The Year de la Gaming Video Awards: GiulioDiz și Ana-Maria Simion se vor juca cu abonații lor Among Us, Fornite și Minecraft. Activizion Blizzard a pregătit pentru gameri sesiuni de streaming dedicate Call of Duty: Black Ops Cold War, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Sekiro Shadows Die Twice și World of Warcraft. La booth-ul Republic of Gamers, Bobospider, Ovvy și Tedereu îi invită la joc pe membrii comunităților lor în meciuri pline de giveaway-uri. Logitech G va prezenta în premieră în România nou lansatul G PRO X Superlight, cel mai ușor mouse din portofoliul său. TP-Link îi invită pe gameri să facă echipă cu cei mai tari streameri și să afle cum își pot îmbunătăți skill-urile de gaming. Cea mai tare luptă între cartierele bucureștene e pusă în scenă de Alienware în CS:GO. Vor intra în joc patru echipe de temut: Echipa Rahova, Echipa Giurgiului, Echipa Militari și Echipa Berceni, într-un concept denumit Bucharest Hood Battles. Campofrio îi provoacă la stand-ul său pe 10 creatori de conținut să găsească impostorul într-un meci de Among Us, unul din jocurile de succes ale anului. La booth-ul JBL Quantum Gaming, gamerii vor putea intra în competiții de CS:GO și Call of Duty alături de Alexa și Bobospider.

Până astăzi, peste 90.000 de vizitatori au participat la activitățile de la booth-ul Republic of Gamers și la evenimentele conexe din cadrul Bucharest Gaming Week.

Bucharest Gaming Week connected by Vodafone are loc pe www.bucharestgamingweek.ro, iar accesul pe platformă este gratuit.

Despre Gaming Week

Gaming Week este organizația care visează ca România să devină un Hollywood european al industriei producătoare de jocuri video. Și pentru ca acest lucru să se întâmple, caută să trezească interesul tuturor stakeholderilor care pot colabora la atingerea acestui obiectiv: organizații profesionale, autorități centrale și locale, presa, gameri profesioniști sau amatori.

Bucharest Gaming Week este un eveniment al Gaming Week.