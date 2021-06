Prima bătălie a Revoluției Americane se purtase cu numai două luni înainte și la distanță de 18 kilometri, iar acum soldații rebeli ocupau trei dealuri care străjuiesc portul Boston, amenințând vasele britanice. Cel mai înalt dintre aceste dealuri se ridică la peste 33 de metri. Dealul se numea Bunker Hill.

După ce canonada tunurilor de pe nave nu reușise să-i scoată pe americani din dispozitiv, comandantul britanic, Sir William Howe, și-a condus trupele, care însumau 2 300 de soldați, să-i spulbere pe yankei. Cea mai mare parte a acțiunii a avut loc, de fapt, pe dealul Breed, din apropiere.

În timp ce britanicii înaintau, generalul american Israel Putnam a dat celebrul ordin: „Nu trageți până nu le vedeți albul ochilor”. Ordinul lui Putnam nu a fost întru totul original. În momentul distrugerii armatei austriece la Jagerndorf în 1745, prințul Carol de Prusia a dat un ordin aproape identic, ca și Frederic cel Mare, în 1757, în timpul Bătăliei pentru Praga.

Soldații americani erau adăpostiți în spatele unor baricade improvizate din garduri vechi, peste care îndesaseră fân și crengi din tufișuri. Inițial, focurile de armă precise ale coloniștilor au oprit atacul britanicilor, dar, în cele din urmă, americanii au fost obligați să se retragă, când au început să rămână fără muniții și arme.

La căderea nopții, Bătălia de la Bunker Hill era încheiată. Pe câmpul de luptă zăceau în jur de 226 de soldați britanici și alți 826 erau răniți. Americanii înregistraseră 140 de morți în luptă și încă 301 soldați răniți.

Cu toate că pierduseră bătălia, americanii jubilau. Demonstraseră că o miliție neinstruită, adunată la repezeală, putea să facă față soldaților britanici, hotărârea americanilor fiind mai puternică. Însă Revoluția mai avea încă șase ani și patru luni de desfășurare.

Tot la 17 iunie:

1292: Se naște la Westminster Eduard I.

1600: Se naște dramaturgul spaniol Pedro Calderón de la Barca.

1719: Moare scriitorul englez Joseph Addison.

Geo Alupoae, critic de teatru.