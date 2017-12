Aici, în țara minunată, plină de oftat

Suntem bogați în sfinți și în martiri

Acest pămant sacru este binecuvântat

Prin suferință mută, speranță-n izbăviri!

Aici, țara în care eroii, sfinții îngropați

Continuă din veșnicie să ne fie scut,

La ananghie, când strigăm către frați,

Ei ne răspund de-acolo din mormânt!

Cu toții – din trecut și cei de-acum

Rămânem verticali prin fumul des

Iscat- în istorie – din focul ei, din drum,

Foc ce mocnește surd și pe la noi, ades.

Credința, ne este izvor de dăinuire

Nimic nu se întâmplă fără Dumnezeu!

Hai să ne zidim în suflet mânăstire!

Loc de închinare pentru neamul meu…

Acum la centenar să stingem focul,

Vrajba, mânia, pe pustii să le-alungăm

S-aprindem lumina dragostei în locul,

Aflat la înălțime, să ne purificăm!

Aprindeți lumini pe dealuri, pe munți

Voi frații mei din țara numită ROMÂNIA

Acum, la suta de ani de când suntem uniți,

Să ne veselim! Fie-ne sfântă bucuria!

Legende uimitoare, mituri, basme, povești

Ne-au purtat în lume de mister copilăria

Curând vin iarăși sărbătorile împărătești

Copiii cu Colindul, Plugușorul, în România!

Făclii în mâini, lumini pe munți, pe dealuri,

Lumânări din ceară parfumată în casă

Fie-ne îmbelșugate: viață, viziuni, idealuri,

Țara îmtreagă, pâinea și vinul pe masă!

Acum la centenar, de când suntem uniți

Să ne veselim! Fie-ne sfântă bucuria

Aprindeți lumini pe dealuri, pe munți

Voi frații mei din țara IUBITĂ ROMÂNIA!

30 NOV 2017

Elena Armenescu