Joi, 25 iulie 2024, la ora 14:00, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, vernisează în cadrul proiectului muzeal Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei, expoziția de pictură și grafică a iconografului ELENA MURARIU.

Născută la Zvoriștea, în județul Suceava, Elena Murariu s-a făcut remarcată în arta contemporană împlinind o reușită carieră de restaurator pictură murală și întemeind cu succes o atitudine aparte în iconografică creștină contemporană. În arta de șevalet a Elenei Murariu, creativitatea cromatică și compozițională se împletesc cu experiența tehnică a artistei, punând început bun unui capitol distinct în cultura creștină internațională. Expozițiile și colaborările editoriale din Europa și Statele Unite ale Americii, cât și tendința unor tineri iconografi din țară și din străinătate de a prelua „metoda plastică Elena Murariu” vorbesc mult despre poziționarea artistei în cultura contemporană.

În ultima lună a verii și prima lună de toamnă a anului 2024, pelerinii și căutătorii de frumos ce vor ajunge în Munții Bucovinei au ocazia să se hrănească din strălucirea a 114 lucrări de pictură și grafică întipărite plastic de Elena Murariu. La nivelul anului 2024, arta de șevalet a artistului plastic născut în județul Suceava a atins de mulți ani caracteristicele unei opere coerente din punct de vedere tematic, dinamic și plastic.

Lucrările ce pot fi văzute în „Sala cu coloane” din frumoasa clădire emblemă a Țării Dornelor fac parte din ciclurile iconografice „Parabolele Mântuitorului” și „Libertate, te iubim”. Asocierea celor două teme nu este conjuncturală ci compozițională. „Libertate, te iubim” vorbește despre martiriul românesc din a doua jumătate a secolului al XX-lea, începând cu regimul exterminării penitenciare și culminând cu martirii Revoluției din 1989. Valuri de emoții izvorăsc în sufletul omului sincer ce vizionează fără grabă acest discurs plastic. Credința, speranța și dragostea martirilor irump, transformând lucrările plastice în mărturisiri despre un context confirmat de sursele istorice. „Parabolele Mântuitorului” este ciclul iconografic care aduce în fața noastră viziunea pură, ideală, biblică a credinței martirilor. Prezența Mântuitorul Hristos și a Revelației Sale eliberatoare în sufletul celor jertfiți au fost rațiunile mântuirii și supraviețuirii martirilor, pe pământ și în Cer. Astfel, cei ce au plătit cu viața în a doua parte a secolului al XX-lea și cei ce au supraviețuit pentru a mărturisi despre mântuirea prin dragostea de libertate sunt temelia comunității creștine contemporane. Expoziția Elenei Murariu tinde să ne ajute a nu uita acest lucru!

Programul de vizitare este de miercuri până duminică, de la 12 la 16. Pentru relații suplimentare și programarea vizitei unor grupuri organizate ce ajung la Vatra Dornei în afara programului afișat, numărul de telefon al Centrului Muzeal din Vatra Dornei este 0744 422 733.