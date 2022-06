Astăzi, la Cetatea de Scaun a Sucevei, s-a dat startul unei noi ediții a „Programului Ștefanian”, care include mai multe evenimente și acțiuni legate de ctitoriile marelui voievod Ștefan cel Mare. Ca în fiecare an, „Programul Ștefanian” a început cu slujba de pomenire a domnitorilor și voievozilor Moldovei, oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul său de la finalul slujbei, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că „în Programul Ștefanian avem multe evenimente la care vă așteptăm, îi așteptăm pe turiști. Făceam un calcul legat de ctitoriile Ștefaniene. La Pătrăuți se lucrează, Voronețul lucrează că face zidurile acum și la Reuseni se lucrează. Vorbim de ctitoriile ștefaniene. E un lucru frumos și în programul Ștefanian noi asta vrem să punem în valoare. Zestrea lăsată de Mușatini și de marele nostru Ștefan. Și vă invit pe 2 iulie, așa cum obișnuim să mergem în pelerinaj la Sfânta Mănăstire Putna. Este Lucru extraordinar de frumos care se întâmplă de șase ani de zile, când pe jos parcurgem câțiva kilometri buni și intrăm până în Mănăstirea Putna”.

