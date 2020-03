În comuna suceveană Cornu Luncii viața merge înainte. Cu toate că situația generată de pandemia de coronavirus este una deloc confortabilă investițiile în comuna Cornu Luncii nu au stagnat. Mai mult, încep noi lucrări. Primarul Gheorghe Fron a semnat miercuri, 25 martie, ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea unei grădinițe noi cu program prelungit în satul Dumbrava și pentru modernizare, extindere și dotare la școala din același sat. Grădinița se va construi pe un proiect finanțat cu fonduri europene în valore de 1,08 milioane de lei iar reabilitarea școlii se va face pe un proiect finanțat prin PNDL2 în valoare de 1,12 milioane de lei. ”Este greu dar viața merge înainte. Se lucrează pe șantierele din comună cu respectarea măsurilor de protecție cu măști cu tot ce trebuie pentru siguranța muncitorilor”, a spus Fron care a adăugat că peste două săptămâni se va finaliza sala de sport de la Sasca Mare.

