Ultima lună de primăvară aduce la DIVA câte două filme romantice în fiecare duminica, de la ora 16:00!Vom înțelege cum întocmaivorbeiiubirea trece prin stomac, cum cel mai bun prieten pe care îl poate avea un om are blană și e forte afectuos, cum arată iubirea la fermă șicum dragosteaapare când te aștepți mai puțin.

Pe 8 mai la DIVA sunt prezenți bărbații care știu să gătească. Chiar în fața mea (Right in Front of Me, 2021) este filmul difuzat în premieră de la ora 16:00. Carly (Janel Parrish) primește a doua șansă să reînvie o iubire din facultate, dar nu e sigură cum poate impresiona până când noul prieten, Nick (Marco Grazzini), o ajută cu un sfat.Nick este ajutor de bucătar, extrem de talentat și inovativ în bucătărie și cu o personalitate încântătoare. Tot ce trebuie Carly să facă este să îl privească cu adevărat, să îi acorde o șansă și să spună „DA” destinului! Ora 18:00 aduce un Meniu cu dragoste (Love on the Menu, 2019) și un bucătar ce trebuie să facă un compromis pentru a-șisalva afacerea.

Duminică, 15 mai, DIVA prezintă pe micile ecrane două filme cea maiemoționantă formă de iubire, cea a animalelor de companie. Când copiii lor vor să adopte același câine, doi părinți singuri ajung să se cunoască în filmul Pețitor cu blăniță (Love to the Rescue, 2019), difuzat de la ora 16:00. De la ora 18:00soldatul Jack vine să-și ia câinele, de la Ally, care nu pare dispusă să se despartă de el în filmul Un cățel pentru doi (Love and Sunshine, 2019).

22 mai vine la DIVA cu două filme romantice au acțiunea plasată la fermă. La ora 16:00 dragostea se înfiripă în mod natural între Stephanie (Pascale Hutton) și Alex (Sam Page), un propietar de fermă ce găzduiește filmările pentru o emisiune tv în filmul Jumătatea mea (My One and Only, 2019). Iar Abby se întoarce acasă, în Texas, unde revede un fost iubit în filmul În inima Texasului (A Feeling of Home, 2019) de la ora 18:00.

Două femei independente au șansa la iubire în filmele de pe 29 mai.Filmul de la 16:00 este Pe gustul meu(Just My Type, 2020) șio prezintă pe Vanessa (Bethany Joy), o jurnalistă din New York, care încearcă să obțină un interviu cu un autor mai interesant decât crezuse inițial. La ora 18:00 aflăm povestea lui Amy (Kelly Rutherford), care locuiește singură și primește o ofertă neașteptată care îi schimbă viața în filmul Dragostea, desigur (Love, of Course, 2018).

Urmărește DIVA în mai și cele două filme romantice în fiecare duminica, de la ora 16:00!

