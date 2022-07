Emma Fielding (Courtney Thorne-Smith) este profesor de arheologie și detectiv amator, iar prin prisma profesiei este obișnuită să dezgroape trecutul. Problema este că uneori ea decoperă și indicii recente de crimă și atunci rezolvă misterele cu ajutorul lui Jim (James Tupper), prietenul ei, agent FBI. Miercurea de la ora 21:00, pe 6, 13 și 20 iulie, Emma aduce la DIVA câte un nou mister în premieră.

Aventura începe în 6 iulie cu filmul Misterele Emmei Fielding: La locul crimei (Site Unseen: An Emma Fielding Mystery, 2017). Genială, dedicată și motivată, arheologul Emma Fielding încearcă să descopere dovezi ale unei așezări de coastă din Maine, din secolul al XVII-lea, una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din ultimii ani. Dar cadavrul descoprit în sito aruncă pe Emma și pe elevii ei într-un alt tip de explorare. În rolurile principale, Courtney Thorne-Smith și James Tupper.

13 iulie scoate la lumină vechi legende în filmul Misterele Emmei Fielding: Trecut întunecat (Past Malice: An Emma Fielding Mystery, 2017). Când profesoara de arheologie Emma Fielding este recrutată pentru a ajuta la o descoperire revoluționară sub Castelul Chandler, ea este distrasă de un alt mister, pentru că își găsește colegul ucis în criptele din subteran. După ce începe investigația și face legături tulburătoare cu un vechi blestem, Emma, ​​studenții ei și agentul FBI Jim Conner se găsesc în scurt timp în pericol de a fi îngropați împreună cu celelalte secrete ale castelului.

20 iulie Misterele Emmei Fielding: Mai amar ca moartea (More Bitter Than Death: An Emma Fielding Mystery, 2017). În timp ce găzduiește întrunirea anuală a Asociației pentru StudiulArheologiei Americane la Kenzer College, Emma Fielding este prinsă în mijlocul unei noi investigații de crimă atunci când președintele organizației sale este otrăvit chiar în ajunul anunțării succesorului său. Cum mulți dintre arheologii de top prezenți și-au exprimat dreptul la președinție înainte de nefericitul eveniment, Emma și prietenul ei de la FBI, Jim Conner, au o mulțime de suspecți dintre care să aleagă.

“Emma este arheologă, este obișnuită să adune indicii, nu i se pare foarte diferit de o investigație de crimă” a declarant Courtney Thorne-Smith despre personajul său.

