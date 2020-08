Andrei, un tanar din Botosani in varsta de 17 ani, pasionat de technologie, a fondat anul trecut compania de IT „TRNSOFT” iar la momentul actual inregistreaza venituri de peste 25.000 euro lunar doar din administrarea si constructia website-urilor pentru firme.

Anul acesta, compania anunta lansarea celui mai performant sistem de ticketing din Romania ce urmeaza sa fie folosit in domeniul evenimentelor.

Tanarul a declarat ca are un venit lunar de doar 5000 lei, bani pe care-i investesti in actiuni la bursa sau in propria companie.

Pe viitor acesta intentioneaza sa revolutioneze termenul de „frizerie” printr-un nou concept technologic.

Interviu ITBoss America:

Cum a fost prima data cand ai construit primul site pentru un clinet?

Reporter: Pai primul client a venit la recomandarea unei persoane pe care am ajutat-o cu instalarea unui blog, era pentru un site de prestari servicii, am finalizat comanda in doar 1 saptamana pentru suma de 100$ si de atunci a inceput totul.

Daca ar fi sa oferi cateva sfaturi tinerilor, care ar fi acestea?

Andrei: Pai in primul rand sa termine liceul, chiar daca dupa parerea mea nu te ajuta, este bine sa il ai finalizat pentru orice eventualitate. Sa ia cursuri de educatie financiara si dezvoltare personala, eu le-am gasit gratuit pe YouTube si m-au ajutat foarte mult. Sa inceteze sa isi piarda timpul pe Facebook, Instagram deoarece nu ajuta cu nimic, daca nu vrei sa faci un business din asta, nu are rost sa iti pierzi timpul. Sa lase orgoliul, nu ne nastem toti inteligenti, nu e rusine sa recunosti ca nu stii sau ca ai gresit. Iar in final sa nu mai puna botul la toate aburerile din jur, majoritatea din jurul meu nu aveau incredere in mine asa ca m-am indepartat si acum am ajuns unde sunt.

Care a fost motivatia pentru a incepe afacerea?

Andrei: Pai in primul rand nevoia iar in al doilea rand pasiunea, de mic imi doream sa lucrez in IT si sa ma dezvolt pe acest domeniu, iar acum fac ceea ce imi place si nu tin cont de parerile altora.

Ce obiective ai avut la inceput?

Andrei: Mici, ma gandeam doar pe termen scurt deoarece asa am fost invatat, ma gandeam doar la bani si la profit maxim. Asta e greseala incepatorului, se gandeste doar la profit, asta a fost si greseala mea.

Cine detine controlul asupra afacerii?

Andrei: In mare parte eu, eu conduc business-ul si ma ocup de angajari, prietenul cu care am fondat compania este doar pe acte deoarece nu aveam varsta legala si nu voiam sa implic parintii, insa de la 18 ani o sa imi trec totul pe numele meu.

Ce parere are familia ta despre afacerea ta?

Andrei: Pai ei nu se prea pricep la asa ceva, le-am povestit cate ceva insa nu au inteles exact ceea ce fac, nu am o sustinere directa din partea lor, insa in mare parte este bine.

Ce nivel de risc ti-ai asumat?

Andrei: Sincer nu m-am gandit la riscuri, am zis ca „daca e sa fie, sa fie”, in mare parte in acest domeniu nu prea vad riscuri foarte mari, lucram din confortul nostru, proiecte avem destule in asteptare, avem contracte cu firme pentru mentenanta site-urilor cel putin pentru urmatorii 5 ani, momentan o ducem destul de bine.

Ce greseli ai facut la inceput cu firma si cum ai trecut peste?

Andrei: Pai singurele greseli au fost ca am ascultat parerea celorlanti, mereu exista persoane care vad doar raul si dau cu presupusul unde nu le fierbe oala, insa acum am invatat sa nu luam in seama toate aberatiile.

Ce parere ai de sistemul scolar din Roamania?

Andrei: Pai dupa cum am mai spus, e un subiect pe care incerc sa-l evit, eu cel putin nu am avut o experienta placuta cu liceul, am avut fel si fel de experiente, oricum trebuie imbunatatit totul, trebuie reconstruit totul de la 0, trebuie refacut complet de catre cineva tanar, cineva care a trecut prin sistemul scolar si stie care sunt adevaratele defecte.

Ce materii te atrag la scoala?

Andrei: Singura materie pentru care as merge la scoala este informatica si modulele cu profesorul meu preferat, in rest nu ma pasioneaza nimic, dupa cum am spus, daca am nevoie de o informatie, o caut pe internet simplu si rapid.

Ce urmeaza sa faci pana la sfarsitul anului 2020?

Andrei: Vreau sa dau de permis si sa-mi iau masina, inca nu m-am gandit ce masina insa vrea sa fie una prietenoasa si care sa-mi placa sa o conduc.

Andrei poate fi urmarit pe Instragram @tarnauceanuandreicristian | si pe Facebook @atarnauceanu