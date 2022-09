La 7 ani Cătălin se luptă cu un balaur! Din păcate nu este unul imaginar, dintr-o poveste de Ispirescu! Balaurul cu care se bate în fiecare zi micul-viteaz nu scoate flăcări pe gură, dar mistuie speranțe, visuri, zâmbete! Cătălin nu e însă singur în lupta pe care trebuie să o poarte! Părinții, prietenii de la școală, rudele și comunitatea îi sunt alături! În plus, micul-viteaz are o super-putere: bucuria inocentă de a trăi!

,,În urma unei investigații medicale am fost anunțați că fiul nostru are cancer. Nu vă puteți imagina durerea pe care o simte un părinte în astfel de momente! Când am aflat, am simțit cum pică cerul pe mine! Am crezut că totul s-a sfârșit! Nu înțelegeam – nici eu, nici soția – ce ni se întâmplă. De ce? Unde a fost greșeală noastră?”, povestește vădit afectat de situație, Nicolai Boicu tatăl lui Cătălin.

,,Totul a fost bine și frumos în familia noastră până am observat la îngerașul nostru o asimetrie evidentă a abdomenului. Au urmat multe investigații la mulți medici, multe păreri, lacrimi și foarte multă durere, după care am primit răspunsul care ne-a lăsat înmărmuriți,” povestește mama lui Cătălin, Natalia Boicu.

Anul trecut, băiatul a fost diagnosticat cu cancer la rinichi în stadiul 4, iar din acel moment spitalul i-a devenit a doua casă. Neputincioși în fața unei astfel de realități, părinții – o familie modestă din Republica Moldova – au început să caute soluții în străinătate pentru a-și putea salva copilul. După un tratament agresiv și de durată derulat într-o clinică din Turcia, micul-viteaz a învins balaurul și s-a întors acasă.

,,Nu vă puteți închipui cât de fericiți am fost să îl vedem pe Cătălin în prima lui zi de școală. Câtă bucurie și fericire avea pe chipul său că va putea să se joace și să învețe alături de prietenii și colegii lui! Atât am fost de fericiți că fiul nostru este școlar și i-am mulțumit lui Dumnezeu și tuturor oamenilor care ne-au ajutat să ajungem să vedem acest moment din viața noastră de părinți,” mărturisește tatăl lui Cătălin.

Bucuria familiei Boicu nu a durat însă mult timp. Din nefericire, pe 10 septembrie, lui Cătălin i s-a făcut rău la școală. Boala a recidivat, iar viața micului-viteaz depinde acum de un tratament foarte costisitor.

,,Suma este enormă pentru familia noastră, peste 43.000 de euro! Eu sunt mecanic auto și am salariu 3.000 de lei, iar soția este casnică. Nu avem efectiv cum să plătim acești bani! La început ne descurcam, mai aveam ajutorul părinților, avem pământ, păsări și animale în gospodărie, copii erau mai mici și parcă nu prea simțeam greutățile. Dar când am aflat ce înseamnă boala mezinului, am crezut că mă duc și nu mă mai întorc!”

Cu sprijinul Asociației Salvează o inimă, băiatul a reînceput chimioterapia. Cătălin se află în acest moment în Turcia alături de mama lui. Suma totală de care are însă nevoie pentru a lupta cu un astfel de diagnostic este departe de a fi strânsă!

,,Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” înseamnă o nouă șansă la viață pentru micul viteaz care a dus deja o bătălie împotriva cancerului. Doar fiind alături de această familie, îi vom oferi copilului speranța într-un viitor în care își poate păstra zâmbetul senin și își va aduce aminte cu bucurie și recunoștință că a fost salvat de la moarte,” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă!

Părinții nu au de ales decât să spere în ajutorul oamenilor de bine și să se roage pentru sănătatea copilului lor.

,,Cătălin îmi spunea deseori că atunci când va crește o să facă bani mulți ca să putem merge cu toții la circ, la grădina zoologică și să poată cumpăra multă înghețată. Îmi spunea că vrea să se facă șofer de camion, ca să poată aduce cadouri copiilor. E vioi, vesel și sociabil. Are mulți prieteni și cu toții au grijă de el. Îi știu situația și se străduiesc să se joace atent cu el, să nu îl lovească, să nu îl supere,” povestește tatăl lui Cătălin.

Pentru donații și sponsorizări din partea companiilor accesați linkul:

https://salveazaoinima.ro/catalin-boicu/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Cătălin Boicu!