În municipiul Fălticeni a fost inaugurat vineri, 1 iunie, de Ziua Copilului, cel mai modern parc de aventură din județ. Investiția a fost realizată de Primăria municipiului Fălticeni cu bani de la bugetul local în zona împădurită din apropierea Complexului Nada Florilor și a costat 265.000 de lei la care se adaugă 100.000 de lei echipamentele. Vineri au fost inaugurate șapte trasee de tiroliană atât pentru copii cât și pentru adulți însă în final parcul de aventură va cuprinde 14 trasee cu diferite grade de dificultate. Celelalte trasee vor fi amenajare în anii următori într-un ritm de 2-3 pe an. Lucrările au fost executate de o firmă specializată din Brașov.

Coman: ”Traseele sunt noi, sunt unice în județ pentru că vrem să fim atractivi”

”Am achiziționat echipamente de top. Sunt cele mai 9igure echipamente de pe piață specifice pentru desfășurarea în condiții de securitate deplină a tuturor activităților din parc. Ne-am luat toate măsurile ca lucrurile să fie în regulă astfel încât părinții, bunicii, copiii să se simtă în cel mai ridicat comfort și siguranță în parcrul de eventură Nada Florilor. Traseele sunt noi, sunt unice în județ pentru că am încercat să fim deosebiți față de alții astfel încât să fim atractivi. Completăm astfel oferta bazei de agrement Nada Florilor”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Primarul a ținut să precizeze că pe locul parcului de aventuri înainte era o zonă insalubră subliniind că pentru amenajarea ei nu s-a tăiat nici un copac.

”Am păstrat zona rustică cu alei cu pietriș și am încercat să turnăm cât mai puține betoane”

”Aici era o zonă insalubră cu căsuțe construite în alte epoci care nu aveau nici o utilitate decât de depozit de gunoaie. Le-am reabilitat și am făcut în așa fel încât locurile să fie curate, igienice, elegante și să păstrăm totuși specificul de parc pentru că nu am tăiat nici un copac. Dimpotrivă am mai plantat. Am păstrat zona rustică cu alei cu pietriș și am încercat să turnăm cât mai puține betoane și alte construcții pentru că vrem să rămână un parc. Parcul este deschis tuturor categoriilor de persoane. Am votat un regulament de funcționare în CL împreună cu tarifele și totul este pregătit în cel mai mic detaliu”, a spus Coman. El a adăugat că instruirea clienților și supravegherea traseelor este realizată de opt persoane de la Asociația Ghizilor Montani. ”Toți vor fi instruiți, monitorizați, ajutați astfel încât să parcurgă traseele cu bine și să se simtă foarte bine la Nada Florilor”, a încheiat primarul care a mai ținut să precizeze că a testat și el traseele și a fost foarte bine.

Explicații de la Asociația Ghizilor Montani

”Sunt două trasee de copii de culoare mov. Copiii trebuie să aibă înălțimea minimă de 1,1 metri. Traseele de copii nu sunt recomandate să fie parcurse de adulți. Mai avem un traseu galben general de dificultate medie, pentru care înălțimea minimă e de 1,4 metri. Persoanele ar trebui să facă minim o tracțiune pentru a se putea deplasa pe jocuri. Urmează apoi traseul verde înălțimea minimă de 1,5 metri. Două tracțiuni trebuiesc executate greutatea recomandată fiind între minim 50 de kg și maximum 100 de kg. Avem minim 50 de kg pentru a nu rămâne suspendat de tiroliană. Traseul cel mai dificil necesită execuția a trei tracțiuni greutatea fiind tot între 50 și 100 de kg iar înălțimea minimă 1,6 metri. Regulamentul este clar și pe înțelesul tuturor. Avem personal care face instructajul apoi fiecare parcurge un traseu de probă ca să știm că folosește corect echipamentul”, a explicat Ciprian Constantineanu, coordonatorul echipei de ghizi montani.