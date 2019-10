Comunitatea Locală PLUS Fălticeni a inițiat și organizat o acțiune civică, care s-a concretizat într-o campanie de donare de sânge derulată pe parcursul zilei de 28 septembrie 2019, întreorele 07:30 și 17:30. Campania a avut drept parteneri Centrul de Transfuzii Sanguine Suceava și Cabinetul Stomatologic Easy Dent Fălticeni, care a fost și gazda evenimentului.

Premisele acestui demers au constat atât în identificarea și sprijinirea unei familii defavorizate, cât și semnalele de alarmă pe care le trag multe spitale din România în ceea ce privește criza de sânge, atât de necesară pacienților aflați în stare gravă. Membrii PLUS și o bună parte dintre donatori au ales să sprijine cu bani și bonuri de masă, o familie monoparentală din Fălticeni.



Până la sfârșitul programului, s-au strâns peste 20 de litri de sânge de la 46 de donatori, în condițiile în care aproximativ același număr de doritori nu au putut dona din cauza faptului că, în urma analizelor prealabile, li s-au descoperit diverse afecțiuni care i-au împiedicat să facă acest lucru.

La eveniment a participatși prof. univ. dr. Daniel Șandru, fălticenean și cetățean de onoare al urbei de pe Șomuz, care a subliniat că „numai prin implicare, prin dăruire și prin aderarea la cauze nobile, putem schimba în bine viața unei comunități, aceasta fiind rațiunea pentru care am vrut să fiu alături de prietenii și colegii mei din această comunitate”.

De asemenea, George Mîndruță, propunerea organizației PLUS pentru candidatura la funcția de Primar al municipiului Fălticeni la scrutinul din 2020, prezent la această acțiune umanitară, moment anangajat ONU în cadrul misiunii din Libia (UNSMIL), a afirmat: „am ales să fiu lângă prietenii mei din această comunitate, mai ales datorită faptului că experiența și situațiile de criză pe care le-am trăit ca militar în zone de conflict, mi-au conturat o viziune asupra existenței bazată pe principiul că, ajutându-ți aproapele în situații dificile, te ajuți pe tine, devenind mai bun și mai împlinit”.

„Întotdeauna să faci bine semenilor tăi! După asta mă ghidez în fiecare zi și sper că acest eveniment de succes este doar primul dintr-o serie care urmează. Aș dori să mulțumesc pe această cale membrilor Plus Fălticeni pentru dedicare, voluntarilor Easy Dent, Centrului de Transfuzii Suceava pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Sâmbătă, 28 septembrie, am demonstrat că politicul poate lucra cu mediul privat și o structură a statului pentru sănătatea umană într-un mod cât mai productiv, pentru o cauză nobilă.”, a declarat Andrei Lungu, coordonatorul Comunității PLUS Fălticeni.

“Îi felicit pe colegii mei de la PLUS Fălticeni pentru excelenta organizare a acțiunii de donare de sânge. Practic despre asta este vorba la noi la PLUS, despre implicare reală în comunitate, la „firul ierbii”, despre preocupare și găsirea de soluții rapide și eficiente pentru problemele care ne presează, cum este și cea a deficitului permanent de sânge din spitale, care afecteazăîn mod evident și județul Suceava.”, a declarant Radu-Adrian Rey, președintele filialei județene a PLUS.

În acest context, Comunitatea Locală PLUS Fălticeni și Filiala Județeană PLUS Suceava transmit mulțumiri partenerilor, donatorilor, invitaților, membrilor și oamenilor de bună credință care s-au implicat în această campanie.