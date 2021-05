Film Now continuă seria recomandărilor săptămânale. În luna mai, a treia săptămână este dedicată poveștilor de viață. Marți, 18 mai, de la ora 20:00, Film Now aduce în prim-plan o superproducție: Downton Abbey. Serialul TV, devenit fenomen internațional, continuă acum sub forma unui film, în regia lui Michael Engler, după un scenariu scris de creatorul serialului și având în distribuție aceiași îndrăgiți actori. Familia Crawley și angajații săi se pregătesc pentru cel mai important moment din viață: vizita în reședința lor a regelui și a reginei. Sosirea alaiului regal va provoca, însă, animozități și scandaluri, va face să se înfiripe iubiri și va pune sub semnul întrebării viitorul conacului Downton. Vezi la Film Now care va fi deznodământul și cum reacționează familia atunci când regele vine la ei acasă!

Moartea neașteptată a unei fotografe celebre și secretele descoperite de fiica acesteia – emoție și mister la Film Now!Vineri, 21 mai, de la ora 20:00, pe Film Now ți-am pregătit o dramă romantică în premieră TV: Fotografia/ The Photograph. Atunci când o celebră fotografă moare pe neașteptate, fiica ei, Mae, rămâne nu doar îndurerată, ci și plină de întrebări fără răspuns. După ce găsește o fotografie ascunsă într-o cutie de valori, Mae hotărăște să afle mai multe despre tinerețea mamei sale, pornind o investigație care îi va schimba și ei viața. Descoperă pe Film Now ce secret ascundea celebra fotografă!

Sâmbătă, 22 mai, de la ora 20:00, Film Now, în cadrul producției O săptămână nebună/ This is where I leave you,prezintă povestea lui Judd Altman, care tocmai când îşi descoperă soţia în pat cu şeful lui și credea că nimic rău nu i se mai poate întâmpla, află că i-a murit tatăl. Înmormântarea îi reuneşte acasă pe cei patru fraţi: Judd, veșnicul îndrăgostit Philip (Adam Driver), seriosul Paul (Corey Stoll)şi sora lor, Wendy (Tina Fey). Împinşi de la spate de mama acestora, Hillary (Jane Fonda), care îi obligă să petreacă o săptămână acasă, cei patru fraţi ajung să-şi înfrunte problemele nerezolvate şi să-şi dea seama că, oricât de neobișnuită le este familia, viaţa are o cu totul altă perspectivă când sunt împreună.

Toate aceste povești de viață, dar și multe alte filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume, sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.