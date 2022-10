În Luna Recunoștinței, Film Now provoacă pasionații de acțiune, emoție și suspans să se adune la aceeași masă sau, mai bine zis, în fața aceluiași ecran și să experimenteze greutatea emoțională a filmelor mult așteptate. Explozii de stări și de senzații vor pune la încercare puterea cinefililor de a-și controla reacțiile și gândurile. Ce poate fi mai frumos decât recunoștința față de un film cu adevărat bun?

În premieră TV, vineri, 4 noiembrie, de la ora 21:55, ai programat Stillwater (2021), cu Matt Damon în rolul principal. Un tată, lucrător pe o platformă petrolieră, pleacă în Franța pentru a-și ajuta fiica acuzată de o crimă, pe care jură că nu a comis-o. Fiind singurul care ar proteja-o cu orice preț, tatăl se confruntă cu barierele lingvistice, diferențele culturale și un sistem juridic complicat, dar nu lasă niciun obstacol să îl descurajeze.

Pacific Rim 2: Revolta/ Pacific Rim: Uprising (2018) te așteaptă duminică, 6 noiembrie, la ora 20:00. Se acutizează conflictul planetar dintre extratereștrii gigantici Kaiju și supermașinile Jaeger, construite de oameni pentru a-i învinge. Jake Pentecost, fiul celui care și-a dat viața pentru a salva lumea, și-a abandonat pregătirea de pilot de Jaeger și s-a aventurat pe căi greșite. Cu toate acestea, primește o ultimă șansă atunci când Kaiju lansează un atac și mai puternic. Împreună cu sora sa, Mako Mori, trebuie să pornească o revoltă globală alături de o nouă generație de piloți.

Sâmbătă, 19 noiembrie, la ora 20:00, te prinde Povestea incredibilă a lui Enzo/ The Art of Racing In The Rain (2019). După romanul „The Art Of Racing In The Rain”, de Garth Stein, filmul urmărește povestea de viață a lui Denny, pilot de curse, așa cum este văzută și înțeleasă de cel mai bun prieten al său: câinele Enzo, un Golden Retriever. Ajuns la bătrânețe, Enzo își spune povestea și crede cu tărie în legenda conform căreia un câine „care este pregătit” se va reîncarna ca om în următoarea sa viață.

Ești gata de acțiune? Atunci, nu rata Femeia Fantastică 1984/ Wonder Woman 1984 (2020) – duminică, 27 noiembrie, de la ora 20:00. În regia lui Patty Jenkins și cu Gal Gadot în rolul principal o redescoperim pe Diana Prince în tumultuoșii și exuberanții ani ’80. Diana trăiește printre muritori și se mulțumește să își petreacă zilele într-o lume a artefactelor antice, făcând acte eroice doar sub anonimat. Curând, Diana va trebui, totuși, să apeleze la puterile ei depline, pentru a face față răului care atacă pe două fronturi. Îi are de înfruntat pe experimentatul Maxwell Lord și pe Cheetah (o fostă prietenă, devenită dușman).

Luni, 28 noiembrie, la ora 22:05, Film Now te așteaptă cu o nouă premieră TV: A fost odată-n Soho/ Last Night in Soho (2021). Eloise, o tânără designer de modă ce aspiră să își facă un renume, este fascinată de moda anilor ’60. Dar viața ei scapă de sub control atunci când visează să fie teleportată în timp, în acea perioadă. Visul se va confunda cu realitatea și va deveni un adevărat coșmar. Descoperă-i pe Anya Taylor-Joy, Matt Smith și Thomasin McKenzie într-un thriller care îți taie respirația!

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților DIGI TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

