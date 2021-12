Decembrie este, cu siguranță, luna poveștilor, iar Film Now știe asta cel mai bine! Luni, 6 decembrie, de la ora 20:00, producția Noel/ Crăciun ia locul Moșului Nicolae și îți arată că miracolele există. Deși e recunoscut pentru miracole, Ajunul Crăciunului o surprinde pe Rose Collins singură în New York, divorțată și în momente de tristețe, cauzate de starea de sănătate a mamei sale. Rose, interpretată de Susan Sarandon, așteaptă pentru prima dată un miracol pentru mama ei, dar în paralel, alte povești de viață par să se destrame. Nina Vasquez, interpretată de Penelope Cruz, rupe logodna cu iubitul său, Mike Riley (Paul Walker), din cauza geloziei lui sufocante, dar suferă de dor. Să fie nevoie de încă un miracol? Viețile multor personaje se încrucișează cu altele de-a lungul nopții, demonstrând puterea magică pe care Crăciunul o presară asupra inimii noastre. Cei singuratici și iubiți, cei bolnavi de inimă și cei pasionați, cei veseli și triști există în Noel, o poveste de Crăciun care vorbește despre adevărata magie a sărbătorilor, doar la Film Now.

Rocketman (2019) te așteaptă pe Film Now vineri, 10 decembrie, la 22:00. Un mix dintre biografie și fantezie, Rocketman spune, cântă și mai ales pune în scenă viaţa legendarului muzician Elton John încă din copilărie, de-a lungul drumului spre succes, dar și în perioada dependenței de droguri și a suferinței. Tânărul Elton găsește o salvare în muzică, devine celebru, însă alter ego-ul puternic de scenă ascunde întreaga fragilitate a artistului. Aplaudat de critică, iubit de public și cu încasări de box-office de 200 de milioane de dolari la un buget de producție de 5 ori mai mic, Rocketman (în regia lui Dexter Fletcher) descrie viața unui simbol al muzicii, cu ajutorul celor mai celebre piese ale lui Elton John, interpretate chiar de actorul Taron Egerton.

Sâmbătă, 11 decembrie, de la ora 16:00, Film Now îți propune: Moneyball/ Moneyball: Arta de a învinge. Producția prezintă o poveste reală, a fostului jucător de baseball Billy Beane (interpretat de Brad Pitt) care, nereușind să fie cel mai bun pe teren, conform propriului etalon, renunță și devine manager al echipei Oakland Athletics, folosind rezultatele și analize generate de computer pentru a identifica noi jucători. Handicapul pasiunii sale este reprezentat de bugetul redus, astfel că, în campionatul din 2002, Billy se confruntă cu o situație neplăcută, iar cei mai buni jucători părăsesc echipa, atrași de salariile ofertante acordate de marile cluburi. Jucătorii care rămân sunt nevoiți să se mulțumească cu o treime din salariu. Descoperă, doar la Film Now, dacă Billy Beane va reuși să adopte filosofia de viață conform căreia „poți face lucruri mărețe și cu bani puțini”.

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.