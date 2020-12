Crescătorii de animale din comuna Horodnic de Sus, județul Suceava, vor putea beneficia de avantajele existenței unei platforme comunale pentru depozitarea bălegarului în comuna lor. Recepția la terminarea lucrărilor pentru această investiție a avut loc la începutul lunii decembrie. Finanțarea a fost făcută prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Fondurile sunt asigurate de Guvernul României, dintr-un împrumut de la Banca Mondială.

Lipsa capacităților individuale de stocare a bălegarului, în rândul micilor crescători de animale, este una din problemele cu care se confruntă țara noastră. Este deja bine cunoscut faptul că depozitarea acestuia în locuri ne impermeabilizate generează fenomenul de poluare difuză cu nitrați a apelor subterane și de suprafață. Nitrații în exces din apa de fântână reprezintă o amenințare continuă la adresa sănătății populației, care folosește această apă pentru consum, fie pentru băut, fie pentru gătit.

Platforma are o capacitate de 2.260 metri cubi pe an și este dotată și cu un set de utilaje necesar colectării de la populație și manipulării gunoiului de grajd, constând în: tractor, două remorci, încărcător frontal, mașină de împrăștiat compostul și cisternă vidanjă.

„Intervențiile noastre în diminuarea poluării cu nitrați din surse agricole au fost întotdeauna făcute ținând cont de specificul național. România, spre deosebire de alte țări din Uniunea Europeană, are peste 3 milioane de ferme mici și gospodării de subzistență, care generează, în ansamblu, o poluare difuză la nivelul întregii țări. Din acest motiv, am ales să finanțăm investiții în sisteme comunale de management al gunoiului de grajd. Pe aceste platforme, conforme cu legislația în vigoare, se realizează, sub supravegherea operatorului, un îngrășământ natural de calitate, care poate fi, apoi, împrăștiat pe terenurile agricole. Prin utilizarea la comun a acestor platforme, care colectează fracția lichidă separat, se evită, automat, poluarea cu nitrați a apelor freatice, cele care alimentează fântânile din gospodăriile din localitate”, a declarat Vasile Panaite, Secretar de Stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pentru toate investițiile făcute de MMAP în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, autoritățile locale beneficiare decid, printr-o hotărâre a Consiliului Local, modul de gestionare, respectiv de acoperire a costurilor de exploatare ale platformei comunale, inclusiv despre modul de valorificare a compostului (mraniței) rezultate.

Horodnic de Sus redeschide investițiile în județul Suceava, după localitățile Cajvana, Frasin, Frătăuții Noi, Gălănești, Gura Humorului, Hăntești, Todirești și Vicovul de sus, cu platforme comunale finalizate în perioada 2008 – 2017. Până în martie 2022, vor mai fi finalizate încă două investiții, în localitățile Dumbrăveni și Voitinel.

Eforturile investiționale, în valoare de 1.644.646 lei, inclusiv TVA, au fost suportate în proporție de 95,85% de către MMAP, contribuția locală a comunei Horodnic de Sus fiind de 4,15%. Investiția urmează să fie exploatată de către UAT și monitorizată de către MMAP, pe toată durata de viață a acesteia.

Beneficiarii investițiilor făcute în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” sunt exclusiv UAT-uri, care au fost selectate în cadrul unui program competitiv de finanțare.

Harta completă a platformelor comunale pentru gunoiul de grajd se găsește aici: https://apanoastra.ro/platforme-de-gunoi-de-grajd. Tot pe această pagină web se găsesc informații utile pentru fermieri, cum ar fi calculatorul pentru dimensionarea unei platforme individuale pentru stocarea gunoiului de grajd și indicații pentru construcția, cu costuri foarte mici, a unei platforme individuale cu folie impermeabilă, destinată depozitării temporare a bălegarului.

Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008, s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului, vor fi finanțate peste 86 de comunități locale.