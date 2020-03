La Hotelul Mandachi din Suceava s-au cazat gratuit primii medici care nu vor să meargă la domiciliile lor de teamă să nu își infecteze familiile cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de omul de afaceri Ștefan Mandachi, el adăugând că de luni vor fi cazați și alți medici suceveni. „Încă mai sunt camere disponibile. Toate cazările se fac în cel mai corect mod, transparent, nu pe pile sau relații. Cartelele/cheile sunt predate la Spital unde vor fi împărțite de către șefii de secție. Deci mergeți cu încredere la superiorii voștri, selecția se va face corect, în funcție de gravitate. La fel și pentru Poliție. Nu hotelul face selecția, ci autoritățile, care știu mai bine problemele”, a spus Ștefan Mandachi.

Omul de afaceri a făcut un apel către suceveni să stea în casă pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Într-o postare pe Facebook, Ștefan Mandachi a spus că în urma unei discuții cu un medic sucevean a înțeles că la Spitalul Județean Suceava „prima linie” nu înseamnă doar secția de boli infecțioase și Terapia Intensivă, ci întreg spitalul.

„M-a sunat un doctor. E de la ortopedie. Face de gardă în locul unui coleg suspect de Coronavirus. Întrucât am o mare comunitate online mi-a spus să vă rog din suflet ceva în numele tuturor doctorilor:

Atenție, nu mai veniți la ambulatoriu dacă nu sunt probleme grave! În special domnii/doamnele în vârstă, nu mai veniți acum cu probleme vechi (cronice) de șold, genunchi, umăr etc. !!! Puteți amâna un astfel de consult cu câteva luni. Nu arde acum!!!

Dar oamenii în vârstă, fix acum vin. Creează cozi și ambulatoriul este plin. Doctorii sunt deja depășiți.

O să regretăm cu toții, iată de ce:

În afară de suspecții de coronavirus, se petrec și alte nenorociri. De pildă, în Suceava patru accidente rutiere mortale. Sau vin oamenii cu fracturi, care necesită operație. Cu toții sunt aduși la spital la Ortopedie. Dacă se închide secția de ortopedie (și se va închide dacă mai dați năvală inutil) toate operațiile se vor face la Iași! Se mută totul din Suceava. Ce facem atunci? Deci ați înțeles? Vă rupeți o mână, stați cu mâna-n mână până la Iași???Asta în cazul fericit în cade aveți cu ce salvare merge până acolo, dacă n-or fi infectați și cei de la ambulanță.

Doctorul mi-a subliniat că el a avut zece operații în ultimele zile. (Doamne ferește! Să stai cu bisturiul în mână și să te gândești că e plin de virus pe lângă tine sau poate chiar cel operat a intrat în contact). În plus, soția lui are astm…

Aseara s-au testat 20 medici de Coronavirus. Dacă toți vor fi depistați pozitiv???

Încă un motiv să stați în casă: nu vă mai rupeți picioarele, nu mai faceți accidente rutiere și astfel ajutați indirect la stoparea epidemiei.

Prietenii mei din listă, vă rog explicați bunicilor și părinților că acum e nevoie DE UN PAS MIC DE FURNICĂ ȘI VOR FI EROI. Să stea acasă. Dacă nu pentru ei, măcar pentru voi. Să amâne cu o lună verificările de rutină, care nu-și au rostul acum. Voi sunteți tineri. Chiar nu aveți un gram de ambiție în voi să convingeți cu argumente niște rude???

În urma discuției cu doctorul am înțeles că PRIMA LINIE nu sunt doar infecțioasele și terapia intensivă. Întreg spitalul este sub asediu!”, a transmis Ștefan Mandachi.