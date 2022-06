La invitația președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere este prezentă astăzi la Suceava pentru a discuta și analiza stadiul proiectelor de autostrăzi și drumuri expres din județ. Alături de Gheorghe Flutur, la ședință participă directorul CNAIR, Cristian Pistol, senatorul Ioan Stan, prefectul Alexandru Moldovan, primarii localităților prin care vor trece autostrăzile și drumurile expres, precum și șefi de instituții din județ.

La începutul ședinței, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat: „avem astăzi la Suceava o întâlnire de lucru în prezența directorului general al CNAIR, care a venit cu o echipă din cadrul acestei instituții pentru a discuta despre autostrada A7, Drumul Nordului, autostrada A8 și drumul expres Suceava – Botoșani. Vom discuta despre stadiul acestor investiții și perspectivele pentru ca aceste investiții să se întâmple în perioada imediat următoare. Sunt chemați aici toți primarii de pe aceste rute și autoritățile statului care sunt implicate în avizare pentru acest important proiect pentru județul Suceava. Domnul director e prezent astăzi la Suceava, dar săptămânal suntem noi la dumnealui la București și de aia suntem foarte la curent cu tot ce se întâmplă. Cred că vă poate spune mai multe despre modul nostru de lucru, despre parteneriatul pe care îl avem și ce se întâmplă aici în Suceava”.

La rândul său, directorul CNAIR, Cristian Pistol, a ținut să dea asigurări că în ceea ce privește proiectele de infrastructură mare din județul Suceava „nu este loc de scepticism”, acestea fiind în diferite faze de implementare. „Mulțumesc pentru invitația la Suceava pentru a discuta despre proiectele de infrastructură mare care se vor realiza în acest județ. Proiectele noastre cuprind peste 240 de kilometri de drum de mare viteză și aici mă refer la proiectele menționate de domnul președinte, de A7 de la Pașcani la Suceava și până la frontiera cu Ucraina, la Siret, vorbim de Drumul Nordului și evident de acest drum expres, legătura între Suceava și Botoșani. Proiectele pe care le avem sunt în diferite faze de implementare. Vorbim de studii fezabilitate și de contracte semnate, vorbim de documentații care sunt în execuție în momentul acesta. Documentații tehnice și studii de fezabilitate. Spre exemplu pe tronsonul de la Pașcani la Suceava vorbim de studiile geotehnice care se execută. Și avem undeva la 70% gata din acest studiu, urmând ca ulterior să finalizăm studiul de fezabilitate și să începem licitația pentru proiectare și execuție. Vorbim despre proiecte care nu sunt la zero, la nivel de concept sau de idee, ci despre niște proiecte care încet-încet încep să prindă contur”, a spus Cristian Pistol. El a adăugat că toate aceste proiecte sunt cuprinse în Masterplanul General de Transporturi și în Planul Investițional. „Cred că nu este loc de scepticism aici. Lucrurile sunt avansate. Iar implicarea Consiliului Județean Suceava, a domnului președinte Gheorghe Flutur, personal, eu zic că este una care nu face altceva decât să sprijine proiectele pe care le avem”, a mai spus directorul CNAIR.