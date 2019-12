La Iulius Mall Suceava ne-am lăsat cuprinși de emoțiile sărbătorilor de iarnă, de magia Crăciunului și cu greu ne abținem să nu le dăm cadouri tuturor celor care vin la noi. Dacă și tu ești unul dintre ajutoarele Moșului, vino la Iulius Mall să câștigi unul dintre premiile instant pe care le oferim!

În luna decembrie, cu toții devenim mai darnici, iar pentru că Iulius Mall Suceava prețuiește grija pe care o ai pentru cei din jurul tău, te premiază în cadrul campaniei de Crăciun – „Love is the best gift”, până duminică, 22 decembrie 2019.

Cum participi la campania noastră? Este foarte simplu! Dacă faci cumpărături de minimum 200 de lei în magazinele din Iulius Mall și înregistrezi bonurile la Centrul Info, vei fi premiat instant. În ce constau premiile noastre? Vouchere, cu valori cuprinse între 50 și 200 de lei, pe care le poți folosi ca să le faci celor dragi cadouri, dar și produse. Peste 600 de premii printre care: vouchere de la Teilor, Pro Beauty Shop, cofetăria Delicitate, Mado sau Kups, dar și pachete cosmetice de la Fiterman, jocuri pentru copii de la Noriel, cafea Jacobs, sticle de vin sau vin spumant, dar și băuturi răcoritoare.

Surprizele nu se termină aici! După ce primești un cadou instant, ești înscris automat și la tombola noastră, unde poți câștiga: un Sony PS4 Smart TV, un LG Oled 4k Smart TV, un LG Soundbar, un Iphone 11 Pro sau un Apple Watch. Extragerile vor avea loc în fiecare zi de luni, de la ora 12:00, cu ajutorul unui soft de tip random.

Dacă nu ai timp să ajungi până la Iulius Mall, atunci venim noi la tine! Pe instagramul @iuliusmallsuceava am făcut un concurs cu cinci premii care constau în vouchere, de 200 de lei fiecare, cu care poți achiziționa cele mai elegante bijuterii de la Teilor.

Dacă ești ajutorul de nădejde a lui Moș Crăciun, vino la Iulius Mall Suceava și noi avem grijă să primești și tu un cadou!