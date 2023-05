Timp de două zile, luni și marți, în orașul Liteni vor fi sărbătorite Zilele Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”. Manifestările includ mese rotunde cu invitați din rândul personalităților din oraș, expoziții de fotografii și desene, competiții sportive și de desene pe asfalt. Deschiderea oficială a Zilelor Liceului Tehnologic din Liteni a avut loc astăzi în prezența directorului Demis Maranda, a primarului orașului, Tomiță Onisii și a câtorva sute de elevi și profesori actuali și pensionari. În deschidere, directorul Demis Maranda a ținut să sublinieze faptul că toate ciclurile de învățământ de la unitățile școlare din Liteni au primit recent acreditările ARACIP. Demis Maranda a spus că alături de Primăria Liteni își dorește ca Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” să devina una dintre cele mai bune unități școlare din județ.

„Reluăm organizarea zilelor școlii. Este o activitate care s-a mai derulat în trecut și nu am făcut-o întâmplător acum pentru că ne-am legat de o distincție acordată de Regele Carol I boierului Iorgu Vârnav Liteanu, în jurul zilei de 27 mai 1882”, a spus Demis Maranda. El a evidențiat faptul că noutățile pentru oferta școlară pentru anul 2023 – 2024 vor fi grădinița cu program prelungit, care a fost autorizată recent și învățământul dual. „Ne propunem să facem toate cele cinci clase. O clasă de uman, una de real, una de tehnologic, una de profesională și o clasă pentru învățământul dual. De subliniat faptul că în urmă cu două săptămâni școala noastră a fost evaluată de către ARACIP pentru toate cele cinci nivele, preșcolar, primar, gimnazial, liceal și tehnic”, a declarat directorul liceului. În final el a ținut să le mulțumească tuturor celor care și-au pus amprenta pe dezvoltarea învățământului din orașul Liteni, de la profesori, elevi, părinți și autorități locale. „Noi nu vrem decât să îmbunătățim sistemul de învățământ din Liteni, să aducem servicii cât mai bune iar comunitatea noastră să fie doar cu elevi puternici, cu elevi dornici de a învăța și care să ajungă oameni de nădejde ai acestei comunități”, a spus Demis Maranda. Cuvântul directorului liceului a fost urmat de un moment artistic oferit de trei elevi din Liteni.

A urmat apoi cuvântul primarului orașului Liteni, Tomiță Onisii, care a încă de la început a ținut să precizeze că din prima zi după ce a fost ales primar una dinte prioritățile sale a fost dezvoltarea actului educațional din Liteni. „Acum aproape 50 de ani am început școala aici în acest corp de școală. După mulți ani, când am fost ales primar școala arăta cam tot așa. Mi-am propus în primul și în primul rând să modernizez și să reabilitez toate corpurile de școală și am pus tot sufletul și inima pentru a crește calitatea actului educațional aici la Liteni. Pentru că o spun și o repet de foarte multe ori, o comunitate educată înseamnă o comunitate mai dezvoltată. Eu vreau să mulțumesc tuturor cadrelor didactice, de la prima clasă de grădiniță și până la liceu, să mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru tot ceea ce fac la școlile noastre, să mulțumesc copiilor, părinților pentru că vă susțin în tot ceea ce faceți. Și vorbeam cu domnul director, cu echipa de cadre didactice și spuneam că prin tot ceea ce facem vreau să dezvoltăm școala din Liteni, să aducem elevi chiar și din localități mai îndepărtate. Iar ei să spun că vrem să mergem la Liteni pentru că acolo e frumos, profesorii sunt buni și avem toate condițiile să învățăm”, a precizat Tomiță Onisii.

El a mulțumit tuturor celor care s-au implicat și au sprijinit procesul de acreditare a tuturor ciclurilor de învățământ de la acest liceu, de la cel preșcolar și până la învățământul dual. De asemenea, primarul din Liteni a spus că în momentul de față se derulează investiții importante în modernizarea infrastructurii școlare, iar acestea vor continua cu altele noi în anii următori.