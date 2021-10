Născut astăzi, 4 Octombrie județul Olt , Marele artist pictor caricaturist Român de arta cultura , îşi sărbătoreşte ziua de naştere azi 4 Octombrie .

A absolvit Colegiul Național „Frații Brânzești” din Craiova , iar apoi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” si Facultatea de Drept a Universității din București . Gogu Neagoe este membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România din 2006, iar din anul 2008 este membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice din Germania, UNESCO. A participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale de pictură şi caricatură, iar lucrările sale se află în colecţii particulare din România şi din străinătate. Caricaturistul oltean este invitat de onoare an de an la festivaluri de folclor din România, cum ar fi Festivalul de folclor „Căluşul Românesc” de la Slatina, cu o tradiție de 21 de ani, Festivalul Naţional de Folclor „Cântece Oltului”, Călimăneşti, judeţul Vâlcea, organizat de peste 51 de ani, în luna august, de Sfânta Maria, Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur” – Tulcea, care are loc la începutul lunii august.

Gogu Neagoe organizează salonul de caricaturi la Festivalul Naţional de Caricatură şi Umor „Oltenii şi restu’ lumii”, Slatina, judeţul Olt . Caricaturile artistului sunt expuse în muzee de artă din Australia, SUA, Los Angeles, Iran, Franţa, Italia, Germania, China, Japonia, Bulgaria, Belgia, Grecia. În 2013, artistul a donat 4 lucrări pictate în valoare de 15.000 de euro, la un eveniment caritabil, pentru copiii cu probleme de sănătate şi săraci. Județul .Olt ,Romania din nou în cartea recordurilor!

Gogu Neagoe, caricaturistul oltean, considerat unul dintre cei mai buni din lume, a realizat portrete tuturor celor care au donat pentru tânăra care suferă de o boală agresivă, mama a doi copii, de șase și opt ani. Acesta a realizat 246 de portrete fără pauză la crosul pentru viață „Hope Run for Alexandra”. Suma de bani colectată de bani de la beneficiarii caricaturilor a fost donată integral pentru ajutorarea polițistei de la Brigada Rutieră din București.