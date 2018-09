Pe 3 octombrie, începând cu ora 13.00, la Muzeul de Istorie din Suceava, va avea loc vernisajul expoziţiei internaţionale de pictură, realizată în Tabăra din comuna Vama. Muzeul Bucovinei a transmis că vor fi expuse 28 de lucrări ale celor 14 artiști plastici participanți. Este vorba despre Ovidiu Buzec, Niculai Moroșan, Mihai Pînzaru-PIM, Pușa Pîslaru Ionescu și Lucia Pușcașu, din Suceava, Adrian Gavrilean din Gura Humorului, Timofei Bătrînu şi Tudor Botin din Chişinău, Iurii Guskevici şi Igor Iuriev din Cernăuţi, Valeriu Şuşnea şi Vasile Tudorică din Buzău, Gheorghe Coman din Bucureşti şi Dumitru Bogdan Enache din Iaşi. Tabăra de pictură de la Vama a fost organizată de Consiliul Județean și Muzeul Bucovinei în parteneriat cu filiala Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating