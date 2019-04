Asociația Salvează o inimă a început o nouă campanie de strângere de fonduri pentru micuța Gabriela Cotoman, diagnosticată cu neuroblastom – cancer al glandei suprarenale stângi. Campania se desfășoară în perioada 15 aprilie-15 mai 2019 și are ca scop strângerea sumei de 30.000 de euro, bani necesari pentru tratamentul fetiței.

Gabriela Cotoman la numai 1 an a fost diagnosticată cu neuroblastom, o formă de cancer ce atacă glandele suprarenale și are nevoie de tratament urgent. Costul acestui tratament depășește cu mult posibilitatea financiară a părinților , greu încercați în aceste clipe. Micuța poate fi tratată în Turcia, costul total acestui tratament se ridică la suma de 90.000 de euro.

Asociația Salvează o inimă îndeamnă oamenii de bine din România și nu numai, să ofere o mână de ajutor familiei prin strângerea sumei de 30.000 de euro atât de necesari pentru salvarea Gabrielei din situația în care se află.

Până în momentul actual (15 aprilie 2019) familia a fost sprijinită și de Fundația Sf. Gheorghe cu suma de 60.000 de euro, bani insuficieți pentru a duce la bun sfârșit tratamentul Gabrielei.

Cum o putem ajuta pe Gabriela?

Cine vrea sa ii ofere Gabrielei o mâna de ajutor, poate trimite SMS de 2 Euro la 8832, cu textul “Gabriela”. Fiecare mesaj trimis inseamna o şansa in plus pentru sanatatea şi viitorul fetiţei. De asemenea, donaţiile pot fi facute şi online, pehttps://salveazaoinima.ro/campaigns/gabriela-cotoman/ , prin transfer bancar, in conturile Asociaţiei “Salveaza o inima”:

RO05BTRL00701205W82870XX (cont in lei)

RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont in Euro)

RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont in dolari)

Vă rugăm să specificați numele de familie (Cotoman) al copilului pentru care faceți donatia!