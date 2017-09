Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava și-ar putea crește numărul de destinații externe în perioada următoare. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, aflat la Formul Economic de la Krynica-Polonia, a declarat că a avut discuții cu mareșalul voievodatului Podkarpackie(Subcarpatia), Władysław Ortyl, privind introducerea de curse aeriene Suceava-Rzseszow (nr. capitala voievodatului). „Rzseszow are un aeroport modern și am vorbit despre aeroportul nostru. Ei operează în multe direcții în Europa și am vorbit despre deschiderea discuțiilor despre curse Suceava-Rzeszow, chiar sezoniere pentru turiști sau cu escală Suceava-Rzeszow-Londra sau Munchen, ei având foarte mare trafic spre Marea Britanie și spre Germania”, a spus Gheorghe Flutur. El a menționat că s-a discutat și despre reluarea curselor de autobuz între Suceava și Przemysl care au funcționat prin anii 1992-1993.

