La Primăria municipiului Suceava salariații nu vor mai fi pontați prin sistem cu recunoaștere facială care ar fi urmat să intre în funcțiune de la 1 iulie. Licitația a fost anulată și s-a demarat o nouă licitație sistemul care urmează a fi implementat fiind cel cu cartelă. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a explicat că la sistemul cu recunoașterea facială trebuia acordul salariaților, acord care nu a fost cerut. În plus a spus primarul datele trebuiau să fie procesate de firma care a câștigat licitația ceea c ear fi fost ilegal. ” Așa cum a anunțat Lucian Harșovschi când eram eu în concediu de la 1 iulie trebuia să intrioducem în Primărie un sistem de pontaj electronic cu recunoașere facial. Din păcate a apărut această problemă cu recunoașterea facială care nu a fost corectă. Acolo este nevoie de acordul angajatului fără de care sistemul nu poate fi folosit. Ca atare licitația a fost anulată și am demarat o altă licitație în care Primăria cumpără un soft la fel cu e la Consiliul Județean pe care il va gestiona Primăria Suceava cu cei de la resurse umane și cu Serviciul de prelucrare automata a datelor. Inițial s-a mers pe o licitație pentru externalizarea serviciului, pentru prestări de servicii. Toate datele din Primărie trebuiau să le prelucreze firma care a câștigat licitația iar de aici un întreg balamuc. Direcția juridică din Primărie a făcut o sesizare în care spune că nu e legal pentru că nu se pot prelucra aceste date la altă firmă fără acordul salariaților. Ca atare am făcut demersuri și am anulat licitația respectivă iar acum am demarat alta pentru cumpărarea acestui echipament complet de soft așa cum e și la Consiliul Județean pe care îl va gestiona Primăria Suceava. Va fi pontaj cu cartel”,a spus Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating