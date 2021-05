Programul de lucru la Primăria municipiului Suceava revine la normal începând cu data de 1 iunie, adică într-un singur schimb. ”Încercăm să revenim la normalitate. Până acum am lucrat în două schimburi la Primărie ca să reducem cât de cât riscurile infectărilor. Începând cu data de 1 iunie am dat dispoziție de primar pentru a se reveni la munca într-un singur schimb pentru a avea eficiența scontată”, a spus primarul Ion Lungu.

