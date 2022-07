Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a declarat, astăzi, că lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare din acest oraș ar urma să înceapă în luna septembrie a acestui an. Vasile Iliuț a participat astăzi la prima ședință de lucru pentru lansarea proiectului european de 34,5 milioane de euro prin care vor fi extinse rețelele de apă și canal din Vicovu de Sus, el precizând că acesta este unul dintre cele mai importante proiecte care s-au realizat în acest oraș. La ședință, care a avut loc astăzi la sediul Primăriei Vicovu de Sus, au participat directorul SC ACET SA Suceava, Ștefan Groza, precum și reprezentanți ai constructorilor. În deschiderea ședinței, primarul Vasile Iliuț a precizat că lansarea oficială a acestui proiect reprezintă „o zi foarte importantă” pentru orașul Vicovu de Sus, având în vedere că este vorba despre o investiție așteptată de foarte mult timp de vicoveni. „După cum se știe s-au făcut nenumărate demersuri pentru ca acest proiect să fie implementat pentru ca vicovenii, noi ca și orășeni, să putem beneficia de acest proiect de canalizare și apă. Mi se pare un lucru firesc, un lucru normal, un lucru care trebuia să fie realizat de mult. Dar niciodată nu este târziu. Este bine și acum și să dea Dumnezeu să fie de bun augur și un început bun va duce și la un sfârșit bun”, a spus Vasile Iliuț.

Acesta a adăugat că proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Vasile Iliuț a spus că proiectul proiect este extrem de important pentru orașul Vicovu de Sus, având în vedere că după implementarea lui se va ajunge la un procent de racordare a populației la rețeaua de apă de 84% și de 78% la rețeaua de canalizare.

Iliuț a precizat că în momentul de față sistemul de alimentare cu apă existent cuprinde doar localitatea Vicovu de Sus, iar gradul de conectare actual al populației este de 32%. Populația care va beneficia de investiții după implementarea proiectului este de aproape 13.000 de locuitori ai orașului, iar gradul de conectare va fi de 84%. Vasile Iliuț a declarat că prin acest proiect se vor construi rețele de apă potabilă în zonele Vicovu de Sus și Bivolăria. Proiectul include extinderea frontului existent de captare a apei prin construcția a încă patru puțuri, reabilitarea instalației de clorare, construcția unui rezervor de înmagazinare nou de 400 metri cubi și reabilitarea celui existent, cu un volum de 900 mc, precum și construcția a trei stații de pompare a apei potabile. Vasile Iliuț a arătat că rețeaua de distribuție a apei potabile va fi extinsă cu 45.885 de metri în localitatea Vicovu de Sus și cu 21.268 de metri în localitatea Bivolăria.

Vasile Iliuț a declarat că rețelele de apă vor fi construite pe nu mai puțin de 44 de străzi din Vicovu de Sus și pe 18 străzi din Bivolăria. În ceea ce privește componenta de ape uzate a proiectului, Vasile Iliuț a spus că sistemul de apa uzată cuprinde trei aglomerări, Vicovu de Sus, Bivolărie si Putna. El a adăugat că în aglomerarea Putna există în prezent un sistem de colectare a apelor uzate, în timp ce în zonele Vicovu de Sus și Bivolăria nu există rețele de canalizare. Vasile Iliuț a arătat că totate cele trei zone fac obiectul acestui proiect. Populatia care va beneficia de investiții după implementarea proiectului este de 16.348 locuitori, respectiv 18.333 locuitori echivalenți, iar gradul de racordare va ajunge la 78%. În zona Vicovu de Sus se va construi o rețea de canalizare nouă cu o lungime de 47.163 de metri, cinci stații de pompare a apelor uzate și 2.624 de metri de conducte de refulare. Pentru zona Bivolăria rețeaua de canalizare va avea o lungime de 15.664 de metri și vor fi construite trei stații de pompare a apelor uzate.

Ștefan Groza: Orașul Vicovu de Sus beneficiază de una dintre cele mai mari finanțări la nivel de județ în cadrul programului de extindere a rețelelor de apă și canalizare

În cadrul ședinței, directorul SC ACET SA Suceava, Ștefan Groza, a ținut să precizeze că orașul Vicovu de Sus beneficiază de una dintre cele mai mari finanțări la nivel de județ în cadrul programului de extindere a rețelelor de apă și canalizare. „Vicovu de Sus face parte din proiectul mare finanțat prin POIM, care se implementează la nivelul județului Suceava. Este cel mai mare proiect care a existat vreodată în județ, de 234 de milioane de euro. Și o veste bună este că am primit aprobarea pentru reactualizarea devizului general, astfel încât suma se suplimentează cu încă 41 de milioane de euro, motivat de pandemie, creșterea prețurilor la materialelor de construcție și consecințele războiului din Ucraina”, a spus Ștefan Groza, care a subliniat faptul că după comuna Marginea, orașul Vicovu de Sus beneficiază de a doua cea mai mare finanțare în cadrul acestui program județean.

Directorul ACET SA Suceava a mai declarat că licitația pentru construcția rețelelor de apă și canalizare a fost câștigată de o asociere de firme sucevene, liderul acesteia fiind SC Conbucovina SA Suceava. din asociere mai fac parte firmele SC Top Scav SRL, SC Loial Impex SRL și SC Sumec SA. În același timp, Ștefan Groza a mai anunțat că la sfârșitul lunii august ar urma să fie semnat și contractul pentru construcția unei stații de epurare în orașul Vicovu de Sus, care va deservi și comuna Putna.

Directorul SC Conbucovina SA, Ilie Lahman: Vrem să avem o colaborare cât mai strânsă cu Primăria Vicovu de Sus

Prezent la ședința de lucru de astăzi, directorul SC Conbucovina SA Suceava, Ilie Lahman, a spus că firma pe care o conduce are o experiență bogată în realizarea unor astfel de lucrări, având în vedere că a mai lucrat cu ACET Suceava și la alte proiecte similare. „De asemenea, avem o relație bună cu domnul primar și sperăm să nu creăm probleme mari. Pentru că probleme mici sau diverse vor apărea inevitabil având în vedere complexitatea proiectului. Vom fi aici împreună cu asociații noștri, companii serioase, pe care sincer ne bazăm și vom încerca să ținem foarte aproape legătura cu primăria Vicovu de Sus”, a spus Ilie Lahman.

El a solicitat conducerii primăriei o listă cu străzile pe care lucrările ar trebui realizate cu prioritate. „Vrem să avem o colaborare cât mai strânsă”, a spus Lahman. El a amintit că o altă investiție importantă din Vicovu de Sus, campusul școlar, a fost realizată tot de compania pe care o conduce.

Vasile Iliuț vrea ca lucrările să se realizeze cu prioritate pe străzile care urmează să fie modernizate prin alte proiecte implementate de primărie

În finalul ședinței, primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a mai spus că își dorește ca lucrările să se realizeze cu prioritate pe străzile care urmează să fie modernizate prin alte proiecte implementate de primărie. El a arătat că în total, primăria are în implementare peste 40 de proiecte de dezvoltare, cu o valoare de circa 100 de milioane de euro. „Avem aproximativ 7 kilometri de drumuri pe axa 13, pe un proiect pe fonduri europene, pe care trebuie să le finalizăm până pe 31 decembrie 2023 și dacă am găsi înțelegere pentru aceste drumuri ar trebui să intervenim prima dată pe ele. Vă asigur că va exista dialog între noi și orice problemă se poate rezolva. Din ceea ce am discutat cu cetățenii sunt pregătiți pentru disconfortul care va urma, dar rugămintea este dacă se poate lucra astfel încât să nu blocăm mai multe străzi și să lăsăm accesul cetățenilor să se poată deplasa”, a declarat Iliuț, care a subliniat faptul că își dorește lucrări de calitate pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare.

În final, el a ținut să le mulțumească președintelui Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur și directorului SC ACET SA, Ștefan Groza, pentru sprijinul acordat în începerea acestui proiect.