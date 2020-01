La primul antrenament din această iarnă al Forestei Suceava au fost prezenți 18 jucători. Dintre jucătorii din vechea gardă au lipsit juniorii Ionuţ Ailenei, Valentin Hagiu şi Aurel June, cărora le-a expirat împrumutul la Suceava şi vor reveni, cel mai probabil, la echipa de care aparţin, Sporting Vaslui. De asemenea, mijlocaşul Mateo Rigoni şi atacantul Robert Grumezescu au fost învoiţi de conducerea clubului, în vreme ce Oloeriu Onofraş şi Vasile Boca au lipsit nemotivat.

La capitolul noutăţi, am remarcat prezenţa portarului Sebastian Bîlbă, care revine pe Areni după periplul la Ştiinţa Miroslava şi Ozana Târgu Neamţ. S-au mai antrenat cu Foresta şi alţi tineri jucători, precum Bogdan Balint (19 ani), de la Poli Iaşi, internaţionalul de juniori Sebastian Nechita şi Simon Mandiuc, de la Juniorul Suceava, precum şi Cătălin Tacu, de la Progresul Frătăuţii Vechi.

Ne-am întors din vacanţă, dar încă nu suntem în formulă completă. Din păcate am pierdut juniorii de la Vaslui, dar sper că vom găsi alte soluţii. Nu ne grăbim să aducem jucători doar ca să fie la număr, vrem să aducem calitate, astfel încât să devenim mai puternici decât în turul campionatului. Am avut un final de sezon bun, ne-am apropiat de Aerostar Bacău la 4 puncte, aşa că suntem în grafic. Ne aşteaptă o luptă aspră, dură, în care trebuie să recunoaştem că băcăuanii pornesc cu prima şansă. Am pornit pregătirile cu gândul la promovare şi cu gândul ăsta vom lupta până la final. Am încredere în băieţi, iar cu sprijinul suporterilor şi al autorităţilor locale, care sunt alături de noi, sperăm că vom avea motive de bucurie la vară”, a declarat antrenorul Petre Grigoraş.

„Galben-verzii” se vor pregăti în localitate până pe data de 3 februarie, când este programată plecarea în stagiul de pregătire centralizată, care va avea loc, cel mai probabil, la Pojorâta.

Până în prezent, sucevenii au perfectat două jocuri test, urmând să se confrunte cu Ştiinţa Miroslava, pe 22 februarie, pe teren propriu, şi pe 29 februarie, în deplasare. Forestierii vor începe returul pe data de 7 martie, în deplasare, cu Sporting Lieşti.

Lotul prezent la reunirea Forestei: Augustin Cărbune, Sebastian Bîlbă – portari; Paul Mateciuc, Eugeniu Celeadnic, Adrian Avrămia, Dudu Drugă, Ruben Sumanariu, Bogdan Balint, Simon Mandiuc – fundaşi; Andrei Cerlincă, Vlad Stănescu, Cornel Căinari, Mario Pipoş, Sebastian Nechita, Cătălin Tacu, Cristi Gulei – mijlocaşi; Robert Martin şi Alexandru Marin – atacanţi.