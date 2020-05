În comuna suceveană Putna va demara luna viitoare o importantă investiție pentru comunitate care se va alătura celorlalte finalizate deja sau care se află în derulare și care au schimbat în bine fața localității. Este vorba de un stadion modern cu o capacitate de 1.500 de locuri, cu nocturnă și gazon, dar și cu alte servicii ce vor fi la îndemâna celor ce vor ajunge aici.

Primarul comunei Putna, Gheorghe Coroamă, a declarat că investiția are o valoare totală de 6,7 milioane de lei și este finanțată prin Compania Națională de Investiții. El a subliniat că baza sportivă va beneficia de piscină, sală de fitness, saune dar și de alte facilități. Termenul de realizare al investiției este luna iulie 2021. ”După mai bine de 5 ani de “lupte grele” , am intrat in linie dreaptă cu construirea la Putna a ceea ce va fi o frumoasă și ultramodernă arenă sportivă și chiar mai mult de atât. Autorizația de construire ( 7/2020 ) a fost deja eliberată, mai sunt de pus la punct câteva detalii, urmând ca peste puține zile sa înceapă lucrările efectiv, termenul de finalizare fiind Iulie 2021. Având nocturnă, bazin de înot, sală de fitness, saune, saloane de masaj, spații pentru activități cultural – artistice plus alte lucrări ce vor urma in zona adiacentă, inclusiv asfaltarea drumului aferent obiectivul va fi un frumos centru de agrement la dispoziția persoanelor de toate vârstele din localitate dar și a vizitatorilor, acest lucru fiind posibil datorită Guvernului României prin Compania Națională de Investiții”, a declarat Coroamă. Baza sportivă de la Putna va fi cea mai modernă din județ.