În cadrul centrului rezidențial pentru vârstnici Satul Seniorilor Milly din Buhuși, este în plină desfășurare un proiect inedit, care își propune crearea, în premieră județeană, a unei grădini urbane comunitare de care să se bucure atât bunicii rezidenți ai centrului, cât și copiii și părinții din orașul Buhuși, în condițiile în care zonele de agrement din acest oraș sunt tot mai puține.

Practic, pe durata implementării proiectului (mai 2019 – mai 2020) vor fi implicați, în mod direct, 50 de copii beneficiari ai programului After School susținut de FSC în Școala Mihail Andrei, care provin preponderant din familii rome modeste social și care locuiesc într-o zonă mărginașă (Colonia Bistriței). Aceștia vin în Grădină pentru a învăța, a se juca, a se relaxa, a relaționa cu seniorii centrului și pentru a beneficia de o masă sănătoasă. Cei 50 de vârstnici care locuiesc în Centrul Milly și beneficiază de îngrijire, terapii ocupaționale și alte servicii, vor folosi grădina pentru a se relaxa, a fi activi, a desfășura activități agricole cu scop terapeutic și de întreținere fizică, dar și pentru a-și asigura legume proaspete din recolta proprie în bucătăria centrului. Ei sunt sprijiniți de 20 de voluntari, elevi la liceul din Buhuși, care vin zilnic pentru a contribui la activitățile de realizare, întreținere a grădinii și relaționarea cu copiii și seniorii.

“Grădina Milly va avea în total 1050 mp (15mX70m), va deveni un model și va servi ca loc de învățare pentru viitoare proiecte similare. Va fi locul ideal care va servi ca refugiu creativ pentru copii, voluntari și seniori, locul care va genera atât alimente gustoase și necesare, cât și vindecare, bună dispoziție și prietenie intergenerationala.” (Gabriela Achihai, președinte FSC).

Principalele utilizări comunitare ale grădinii vizează cultivarea de legume în seră și straturi adiacente, legume care vor fi folosite de către familiile copiilor beneficiari, dar și intern în bucătăria Centrului Milly. Sunt cultivare și flori și plante ornamentale în straturi înălțate pentru a putea fi la îndemînă persoanelor vârstnice. Grădina are un accentuat rol educativ, copiii și voluntarii învață despre culturi sănătoase, ecologice, despre permacultură și interacționează cu bunicii din centru. În acest sens au fost implicați activ specialiștii Institutului de Cercetare în Permacultură din România care au instruit atât specialiștii centrului, cât și voluntarii pentru implementarea proiectului, construcția serei și realizarea unor culturi sustenabile

“În general grădina este un spațiu atractiv pentru relaxare activă, are locuri de odihnă pe bănci sub umbrare, alei care să permită practicarea terapiei senzoriale (nisip, pietriș fin, iarbă, etc.), mini locuri de joacă și de învățare (leagăn, table de scris, băncuțe, etc.)” Gabriela Achihai, președinte FSC.

O dată cu finalizarea lucrărilor de amenajare, Grădina Milly va găzdui periodic evenimente dedicate ecologiei, sănătății, grădinăritului și agriculturii urbane, alimentației bio etc, chiar în această perioadă fiind în plină desfășurare o școală de vara pentru copiii și bunicii din proiect! Vor urma sesiuni de gătit sănătos, Sărbătoarea Recoltei, dar și campanii în care voluntari de toate vârstele vor fi invitați să contribuie la întreținerea grădinii, pregătirea răsadurilor pentru culturile viitoare, conservarea legumelor și fructelor pentru iarnă, etc.