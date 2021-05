Şcoala Gimnazială din Berchişeşti a găzduit, astăzi, un eveniment special, inaugurarea noului Centru de Documentare şi Informare. Gazda evenimentului a fost directorul şcolii, Loredana Dura, alături de care au fost prezenţi primarul din Bechişeşti, Violeta Ţăran, profesorul metodist al Casei Corpului Didactic Suceava Daniela Zup, dar şi Constantin Horbovanu, Dumitru Brădățan şi Alina Iosif, precum şi elevii şi profesorii şcolii, care au participat online la eveniment.

Încă de la început, Loredana Dura a ţinut să precizeze că acest Centru de Documentare şi Informare funcţionează în Şcoala Gimnazială din Berchişeşti încă din anul 2008, însă până în momentul de faţă, din diferite motive, nu a beneficiat de un spaţiu adecvat. „De-a lungul timpului spațiul pe care îl aveam până acum a devenit neîncăpător, datorită creșterii numărului de cititori, dar şi a numărului de proiecte desfăşurate la nivelul şcolii”, a spus directorul Şcolii Gimnaziale Berchişeşti. Loredana Dura a spus că la biblioteca şcolii sunt 733 de cititori din întreaga comunitate, din care 397 sunt elevii acestei școli, din cei 480 câți sunt în total. „Practic toţi cei care ştiu să citească sunt foarte activi şi sunt prezenţi în biblioteca şcolii. Toate acestea ne-au determinat să le oferim un spaţiu normal în care să se poată întâlni, să colaboreze, un spaţiu unde se pot refugia în paginile unei cărţi pentru a se relaxa”, a mai spus Loredana Dura. Ea a adăugat că Centrul de Documentare și Informare dispune de o tablă interactivă, pusă la dispoziţie de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, de un videoproiector, cinci calculatoare conectate la internet, cu sprijinul primăriei, precum și de 12.270 de volume de carte. „Eu personal port să spun că nu din acest moment, de ceva vreme încoace, acesta a devenit spaţiul sufletului meu pentru că a fost una din dorinţele pe care am avut-o din momentul în care am fost numită în funcţia de director”, a declarat directorul Școlii Gimnaziale din Berchișești, care a subliniat faptul și buna colaborare care există în echipa acestei unități de învățământ. Ea a mai afirmat și că Școala Gimnazială din Berchișești, precum și celelalte unități școlare din comună au beneficiat de un sprijin permanent din partea primarului Violeta Țăran.

Violeta Țăran: „Învățământul și tradițiile, viitorul generațiilor tinere sunt lucruri prioritare pentru noi cei din administrația locală”

În cuvântul său, primarul Violeta Țăran a spus că participă cu foarte mare drag la acest eveniment emblematic pentru educația și cultura din Berchișești, respectiv la modernizarea Centrului de Documentare și Informare. „Este un proiect ambițios al școlii, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, cu Primăria și Consiliul Local Berhișești și nu în ultimul rând cu Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel. Majoritatea dintre dumneavoastră știți că învățământul și tradițiile, viitorul generațiilor tinere sunt lucruri prioritare pentru noi cei din administrația locală, pentru că ne-am propus să dezvoltăm această comună binecuvântată, zic eu, în toate domeniile de activitate. Am certitudinea că veți aprecia munca colegilor noștri care au inițiat acest proiect. Nu pot să închei fără să îi mulțumesc doamnei director și întregului colectiv pentru buna colaborare pe care o avem. Am sprijinit școala dintotdeauna pentru că și eu am lucrat în învățământ ca și profesor suplinitor, dar sunt legată sufletește de această localitate, de școală, de biserică și de toți tinerii din localitate”, a declarat Violeta Ţăran. Ea a ţinut să reamintească o parte din proiectele pentru susţinerea învăţământului din comună, începând cu modernizarea Şcolii Gimnaziale Bechişeşti, cu fonduri de la bugetul local şi de stat, dar şi a celorlalte unităţi şcolare. „Am continuat cu Şcoala nr. 2, unde acum își desfășoară activitatea grădinița, lucrare pe care o vom recepționa cât mai scurt posibil. De asemenea, în licitaţie se află şi școala din Corlata. E o școală care este dotată, nu aș putea spune că nu este dotată, dar mi-am dorit mult mai mult pentru copiii din această localitate. De asemenea, o altă lucrare de care eu sunt foarte mândră este grădinița nouă care urmează să fie finalizată. Şi la acestea se adaugă sala de sport construită prin Compania Națională de Investiții, din apropierea Școlii din Berchișești. Vreau să felicit și copiii pentru că au fost extraordinari, pentru că au fost cum spun de fiecare dată, cei mai frumoși și cei mai deștepți copiii pe care i-am cunoscut vreodată.”, a mai spus Violeta Ţăran.