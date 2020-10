În orașul Siret, rata infectărilor cu noul coronavirus crescuse în urmă cu trei săptămîni la peste 8 la mia de locuitori, din cauza unor focare înregistrate la două spitale și la două centre de plasament. Însă, acum incidența cumulată a scăzut la 2,64. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Siretului, Adrian Popoiu, a declarat: „Din nefericire, am avut mai multe focare de COVID-19 care s-au manifestat aproape simultan la Spitalul de Psihiatrie, la o secție a Spitalului de Boli Cronice și la centrele „Amadeus” și „O Nouă Viață”. La Siret sînt mai multe centre medico-sociale. La Siret avem două spitale, un azil de bătrîni, 11 clădiri ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. Se fac foarte multe testări. La Siret, din 10.000 de oameni, în sistemul asistenței sociale și medicale lucrează aproape 600 și sînt 400 de beneficiari”. Primarul Popoiu a adăugat: „Dacă rata de infectare cu COVID-19 era acum trei săptămîni de peste 8 la mia de locuitori, în prezent am scăzut la sub 3. În prezent sînt închise toate focarele. Probabil că de săptămîna viitoare, în sfîrșit, vom putea da drumul la școli”. Actualmente, unitățile de învățămînt din Siret funcționează în „sistemul roșu”, adică exclusiv online.