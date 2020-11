Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a finalizat ultimele două proiecte derulate în colaborare cu Fundația „Hope and Homes for Children” România. Șefa Direcției, Nadia Crețuleac a comunicat că un proiect a vizat construirea și dotarea de către Fundație a două case de tip familial în Solca având capacitatea de 12 locuri fiecare și închiderea Centrului de Plasament „Mihail și Gavril” din oraș. Locuințele au fost donate Consiliului Județean, iar copiii au fost mutați deja în noile imobile. Nadia Crețuleac a precizat că obligația administrației județene a fost aceea de a introduce utilitățile. Totodată, CJ asigură personalul și funcționarea celor două servicii. Șefa DGASPC a adăugat că al doilea proiect a făcut posibilă și închiderea Centrului de Plasament „Speranța” din Suceava, prin reabilitarea și dotarea a trei apartamente sociale, în Fălticeni, Gura Humorului și Suceava. Parteneriatul cu Fundația „Hope and Homes for Children” România a început în anul 2011 pe trei proiecte: prevenirea separării copilului de familie, reintegrarea copiilor din sistemul de protecție în familia naturală și programul de reinserție socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție. Nadia Crețuleac a menționat: „Prin finalizarea ultimelor două proiecte, putem afirma că începând cu luna noiembrie 2020, copiii aflați cu măsură de protecție în județul Suceava, în număr de 1.311, sunt ocrotiți în 17 apartamente, 18 case de tip familial cu o capacitate maximă de 12 locuri, la 409 asistenți maternali profesioniști, sau în plasament în mediu familial, la rude ori persoane fără grad de rudenie”.