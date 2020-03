La Spitalul Judeţean Suceava a a fost finalizată acţiunea de montaj a ansamblului container- corturi tip tunel. Prefectura Sucevaa a trannis astăzi că acesta va asigura atât spaţiul pentru echiparea şi decontaminarea personalului medical cât şi triajul pentru pacienţii care vin la spital. Prefectul Alexandru Moldovan a declarat astăzi că la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava lângă Unitatea de Primiri Urgențe vor fi amplasate în regim de urgență trei construcții modulare pentru a asigura triajul pacienților, a anunțat prefectul Alexandru Moldovan. Acest lucru a fost stabilit în urma discuțiilor cu managerul interimar al Spitalului Județean Suceava, dr. Filip Florin.

”Containerele, din care unul aparține Instituției Prefectului- Județul Suceava și două aparțin SC SUCT SA Suceava, au dimensiuni standard de 6 metri lungime, 5 metri lățime și 2,2 metri înălțime, vor fi móntate de cadre aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava sub coordonarea inspectorului șef col. Costică Ghiață. Fluxul operațional va fi asigurat de cadre medicale de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava sub coordonarea dr. Liviu Cîrlan- șef UPU. Containerele sunt încălzite și oferă condiții decente, care asigură un plus de confort pacienților care se prezintă la spital”, a declarat prefectul.