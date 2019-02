Începând cu data de 1 martie Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, va percepe vizitatorilor o taxă pentru utilizarea papucilor de unică folosință în cuantum de 1 leu/pereche. Noua taxă va fi aprobată în ședința deliberativului județean din 28 februarie. În expunerea de motive la proiectul de hotărîre se arată că ”pentru prevenirea infectiilor nosocomiale in spital, se impune utilizarea de catre vizitatori a papucilor de unica folosință”. ”Având în vedere prețurile practicate pe piață, tariful propus pentru utilizarea papucilor de unica folosință este de 1 leu/perece”, se mai spune în expunerea de motive.

