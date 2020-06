Actuala conducere a Spitalului Județean Suceava a solicitat Direcției de Sănătate Publică avizarea deschiderii unui nou etaj al spitalului pentru pacienți non-covid. Directorul medical al Spitalului Județean Suceava, dr. Valeriu Gavrilovici, a declarat că este vorba despre etajul opt, unde a funcționat fosta secție de diabet.

„Vrem ca această secție împreună cu secție de neuropsihiatrie infantilă să devină un sector medical non covid, care să se adauge celor deja funcționale de la etajele 6 și 7 din aripa nouă. Astfel vrem ca pe acest sector din aripa nouă să rămână preponderent pacienți cardiologici, iar dincolo să fie toată patologia medicală, plus de diabet. În felul acesta sperăm să creăm noi fronturi de absorbție de pacienților, pentru că pe de o parte ne vom confrunta de mâine și cu pacienți cronici, programați nu numai cu urgente, astfel încât rulajul din sectorul tampon va fi mai mare, iar necesitatea de a transfera pe secțiile non covid va crește și ea”, a declarat Valeriu Gavrilovici.