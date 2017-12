A intrat in linie dreaptă în vederea finanțării cel mai mare proiect implementat vreodată în județul Suceava cu fonduri europene, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Flutur. Este vorba, a spus Flutur, despre proiectul Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM), proiect în valoare de 280 de milioane de euro. „Recent s-a încheiat vizita în teren a reprezentanților organismului delegat de către Comisia Europeana, Banca Europeană de Investiţii și Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu evaluarea proiectelor de apă și canalizare și a reprezentanților firmei care a întocmit aplicația de finanțare. Rezultatele evaluării au fost pozitive, prin urmare aplicația va fi înaintată Comisiei Europene cu recomandarea de a fi finanțată și, din discuțiile purtate, se estimează că în prima jumătate a anului 2018 ar putea fi semnat contractul de finanțare”, a explicat Flutur. Acest proiect este unul de importanță majoră pentru județul Suceava, prin care se vor face lucrări de extindere a unor rețele de alimentari cu apă și de canalizare, stații de alimentare cu apă și stații de epurare în 14 localități din județ, respectiv Suceava, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, Vatra Dornei, Vicovu de Sus, Siret, Marginea, Salcea, Șcheia, Sucevița, Putna, Dolhasca și Mitocul Dragomirnei. „2018, semne bune anul are, pentru județul Suceava”, a subliniat şeful administraţiei judeţene.

