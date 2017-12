Peste 1.500 de mascaţi, urători şi instrumentişti au participat la cea mai mare paradă a obiceiurilor populare de iarnă din judeţul Suceava. În jurul orei 11:00, cetele de urători au plecat în paradă pe traseul Staţiunea Agricolă – Palatul Administrativ. Urătorii au fost priviţi, aplaudaţi şi fotografiaţi de mii de suceveni, veniți special să vadă costumele și dansurile cetelor de urători venite în întreg județul, dar și din Ucraina și Republica Moldova. La Palatul Administrativ, participanții au fost întâmpinaţi de preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, şi de primarul Ion Lungu, care le-au oferit colaci.

Parada de urători a fost deschisă de doi buciumași, urmați de doi gospodari care pocneau din bice, după care urma un bătrân din Gura Humorului venit cu un plug tras de doi boi. După ce au ajuns în fața Palatului Administrativ, doi gospodari din Ostra și Comănești i-au urât pe toți cei prezenți, îndemnându-i pe toți să fie la fel de uniți precum au fost cei care acum 100 de ani au înfăptuit Marea Unire.

După urătura celor doi, în fața oficialităților și a celor prezenți în fața Palatului Administrativ au evoluat formațiile invitate din Mihoreni și Oprișeni, din Ucraina, dar și din Edineț, din Republica Moldova. După spectacolele oferite de aceștia, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că „obiceiurile sunt cele care fac România Mare” și le-a urât tuturor celor prezenți un an nou mai bun. „Dragi suceveni, dragi români. Vedeți că obiceiurile fac România mare. Nordul Bucovinei, Basarabia, România întreagă, România mare, este astăzi la Suceava. Așa se întâmpină cei 100 de ani, Centenarul. Mulțumesc bunului Dumnezeu că v-am văzut pe toți aici și vă urez un an fericit. La mulți ani Cernăuți, Nordul Bucovinei! La mulți ani Basarabie frumoasă! La mulți ani Bucovina întreagă! La mulți ani România!”, a spus Gheorghe Flutur.

După parada din fața Palatului Administrativ, toate grupurile de urători s-au îndreptat spre esplanada din centrul Sucevei, acolo unde a avut loc un maraton de spectacole de obiceiuri și datini de iarnă. La spectacole au participat câteva zeci de mii de persoane, care au umplut până la refuz centrul Sucevei, și care au putut să urmărească spectacolele oferite de căiuții de la Oprișeni, Ansamblul „Ciobănaș de la mioare” din Moldova, formația de căiuți de la Mihoreni, din Ucraina, două jocuri ale caprei de la Mălini, jocul urșilor de la Ostra, bungherii de la Vama, jocul căiuților de la Botoșana, irozii și arnăuții din Drăgușeni, jocul urșilor din Udești, jocul cerbului din Corlata, jocul căiuților din Zvoriștea, jocul urșilor din Preutești, malanca din Stroiești, jocul căiuților din Hănțești, împărații din Bosanci, jocul căiuților din Calafindești, malanca din Todirești, urșii și caprele din Dolheștii Mici, mascații, urșii și caprele din Dolhasca, jocul urșilor din Vulturești, copii mascați, jocul urșilor și a căprițelor din Drăgușeni și malanca de la Ilișești.

