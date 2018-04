La Suceava a fost marcată, astăzi, Ziua Veteranilor de Război. La Monumentul Eroilor din Parcul Central au fost depuse coroane de flori din partea unor instituții și asociații. Printre participanți s-au aflat prefectul Mirela Adomnicăi, subprefectul Silvia Boliacu, primarul Ion Lungu și vicepreședintele Consiliului Județean Gheorghe Niță.

Prezent la eveniment, preşedintele filialei Suceava „Mușatinii” a Asociaţiei Naționale a Veteranilor de Război, profesorul colonel Mihai Filip a afirmat că numărul membrilor a scăzut de la aproape 40.000, la 4.200. El a spus: „Noi am fost la început, în 1990, aproape 40.000 în judeţul Suceava. A fost o muncă serioasă pentru întocmirea documentelor în baza cărora să se poată aplica Legea 44 privind veteranii de război, precum și unele drepturi pentru văduvele și invalizii de război. Din cei 40.000 mai sînt în viaţă 4.200. Nu mai avem veterani sub 90 de ani. Toţi veteranii sînt peste 90 de ani. Mai am două luni şi împlinesc 95 de ani şi din văduve, pentru că ele sînt mai multe, aproape 3.000, majoritatea sînt de la 85 de ani în sus”.

Ziua Veteranilor este sărbătorită anual pe 29 aprilie, ca semn de recunoaştere a meritelor celor care au luptat pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României.