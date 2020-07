Doar 18 noi cazuri de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în județul Suceava numărul total al îmbolnăvirilor ajungând la 4.251. Datele statistice arată că în județul Suceava boala este ținută în frâu numărul zilnic de cazuri noi învârtindu-se undeva între 12-20 de cazuri. Nu același lucru se poate spune și despre situația la nivel naționjal unde se pare că lucrurile au scăpat de sub control. Zilnic covidul bate record după record ajungând acum la 889 de noi cazuri.

Până astăzi, 18 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Totodată, până în prezent, 913 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 551 2. Arad 773 3. Argeș 1.862 4. Bacău 848 5. Bihor 721 6. Bistrița-Năsăud 682 7. Botoșani 1.099 8. Brașov 2.296 9. Brăila 376 10. Buzău 941 11. Caraș-Severin 144 12. Călărași 229 13. Cluj 845 14. Constanța 611 15. Covasna 358 16. Dâmbovița 1.137 17. Dolj 430 18. Galați 1.514 19. Giurgiu 326 20. Gorj 525 21. Harghita 418 22. Hunedoara 759 23. Ialomița 576 24. Iași 1.125 25. Ilfov 988 26. Maramureș 268 27. Mehedinți 323 28. Mureș 854 29. Neamț 1.048 30. Olt 469 31. Prahova 1.028 32. Satu Mare 83 33. Sălaj 127 34. Sibiu 745 35. Suceava 4.251 36. Teleorman 218 37. Timiș 765 38. Tulcea 229 39. Vaslui 297 40. Vâlcea 210 41. Vrancea 1.343 42. Mun. București 4.260 43. – 39 TOTAL 36.691